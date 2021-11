Wie man sich auf dem Weihnachtsmarkt vor Dieben schützt

Velbert. Taschendiebe lieben Weihnachtsmärkte. Aktuell sieht es so aus, dass sie bald öffnen. Die Polizei gibt Tipps, wie man sich am besten schützt.

Noch steht nicht genau fest, unter welchen Corona-Regeln genau der Weihnachtsmarkt in Velbert öffnet. Fest steht aber, dass solche Gruppenansammlungen ein Paradies für Taschendiebe sind. Die Polizei gibt daher hilfreiche Tipps: Wie schützt man sich vor Dieben in der Öffentlichkeit? Und was macht man, wenn einem das Portemonnaie gestohlen wurde?

„Taschendiebe sind häufig professionelle, international agierende Täterinnen und Täter, die grenzüberschreitend in ganz Europa aktiv sind“, sagt Kriminaloberrat Harald Schmidt, Geschäftsführer der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes. „Sie gehen zumeist in Teams vor: Einer lenkt das Opfer ab, ein Zweiter greift zu, ein Dritter verschwindet mit der Beute in der Menge“, so Schmidt.

Polizei gibt Tipps: So schützt man sich vor Taschendieben

Das Repertoire der Taschendiebe ist äußerst umfangreich. Fast täglich werden der Polizei neue Tricks bekannt: Die Diebe rempeln Opfer im Gedränge an oder lenken sie unter einem Vorwand ab, beispielsweise indem sie ihre Kleidung beschmutzen oder die Opfer nach dem Weg fragen. Dabei haben sie es nicht nur auf Bargeld, sondern auch auf EC-Karten etc. abgesehen.

Die Polizei rät daher: Bürgerinnen und Bürger sollten nach Taschendieben Ausschau halten. Sie lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen. Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. Wenn Fremde zu nahekommen wollen, sollte man Abstandhalten einfordern. Man sollte nur soviel Geld mitnehmen, wie man auch braucht.

Wertsachen sollten möglichst nah am Körper getragen werden

Geld, Kreditkarten, Papiere und Smartphone sollte man immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung tragen, möglichst dicht am Körper. Außerdem ist es besser, Handtaschen zu verschließen und an der Körpervorderseite zu tragen oder sie unter den Arm zu klemmen. Die Polizei rät außerdem dazu, einen Brustbeutel, Geldgürtel und Gürtelinnentasche zu tragen. Die Geldbörse könne man auch an den Gürtel ketten. Handtaschen sollte man nie unbeaufsichtigt abstellen.

Bei Diebstahl sollte man umgehend alle Karten sperren. Über den Sperr-Notruf 116 116* ist das für alle Girocards und die meisten Kreditkarten möglich. Für Smartphonebesitzer gibt es die Sperr-App 116 116, mit der man die Daten der Zahlungskarten im Handy speichern und die Girocard direkt sperren kann. Und den Diebstahl bei der Polizei melden.

