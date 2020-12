Wie I-Männchen in Velbert sich Weihnachten wünschen

Neviges Der Tannenbaum ist wichtig und Geschenke natürlich auch. Die WAZ hat I-Dötze vor dem Lockdown erzählen lassen. Und hörte Erstaunliches.

"Bei Oma und Opa und mit meiner Tante Jutta. Die kommt dahin und bringt Arte mit, das ist mein Lieblingshund", freut sich Aleke auf tierisch schöne Weihnachten. Aleke geht in die 1a der katholischen Sonnenschule an der Goethestraße, in die "Froschklasse", ihre Klassenlehrerin ist Barbara Castelle. Vor lauter Vorfreude hat Aleke glatt vergessen, was sie sich zu Weihnachten wünscht. "Weiß ich gar nicht mehr." Das kann Fiona nicht passieren. "Ganz viel von Barbie", und dabei leuchten ihre Augen. Mit den Plänen ihrer Eltern zu Heiligabend ist Fiona hochzufrieden. "Erst bei Oma und Opa, und dann bei uns zuhause."

Piratenschiff für Johannes

Johannes dagegen lässt sich überraschen, was seine Eltern Heiligabend vorhaben. "Ich weiß das noch gar nicht, was da so wird." Aber dafür weiß Johannes genau, was er sich wünscht. "Ein Piratenschiff", und strahlt von einem Ohr zum anderen. Die sechsjährige Ida legt, Geschenke hin oder her, Wert auf ein stilvolles Ambiente. Und wie fast alle I-Dötze freut sie sich auf "Oma und Opa". Denn da, so erzählt sie, "steht ein ganz großer Tannenbaum. Und zuhause haben wir einen Kamin, ganz schön, mit Feuer. Und meine Tante Lara kommt." Ob sie mit ihrem Geschenk die Wohnung noch weiter verschönern möchte, sei dahin gestellt: "Ich wünsch mir eine Luftballon-Maschine."

Julian würde gerne die Großeltern sehen

Auch Julian würde gern zu Weihnachten seine Großeltern sehen. "Wir wissen das noch nicht genau." Und der Sechsjährige spricht aus, was Wissenschaftler immer wieder predigen. "Wenn Corona noch schlimmer wird, dann bleiben wir vielleicht auch alleine." Ein Problem, das zurzeit viele Familien umtreibt und anscheinend von Julians Eltern offen diskutiert wird. Und was wünscht er sich? Da muss Julian nicht lange überlegen: "Lego-Eisenbahn. Und ein Filzset, da piekst man so rein, und dann wird die Wolle ganz hart."

Melissa möchte Spaß

Drüben in der 1b, der "Schäfchenklasse" mit Klassenlehrerin Christina Roß, ist gerade Frühstückspause. Melina mümmelt an ihrer Banane und muss beim Thema "Weihnachten" kurz nachdenken. "Weiß nicht so genau, was wir da machen." Klar dagegen ist, was auf ihrer Wunschliste steht. "Ein Roboter." Melissa, sechs Jahre alt, hält nichts von Besinnlichkeit, sie bringt für Weihnachten eine ganz neue Variante ins Spiel: "Ich möchte das ganz aufregend feiern, und dass das Spaß macht." Ihr reicht es, wenn die Eltern da sind, "und meine Schwester, die geht drüben in die 1a."

Lego und Tonies auf dem Wunschzettel

Ein Holzgewehr steht auf dem Wunschzettel von Emilio, der sich schon "doll freut". Wie in seiner Familie gefeiert wird und was ihm zu Weihnachten gefallen würde? "Hab ich vergessen." Auch Mats "weiß noch nicht", wer wann kommt, aber dafür genau, was er Heiligabend gern auspacken möchte: "Feuerschlange von Lego und Tonie." Die Begeisterung für die Toniebox, das Audio-System für Kinder, ist groß, da ist der Sechsjährige Feuer und Flamme. Nikolaus möchte "ganz viel Lego-Starwars, das Raumschiff hab ich schon", und Valeria freut sich, "wenn Oma und Opa kommen". Die Sechsjährige hat ganz praktische Wünsche: "Ein neuer Schreibtisch, der alte ist bei meinem Bruder. Und eine neue Zahnbürste. Den Rest hab ich vergessen."