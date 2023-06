Wie Eltern Kindern gesundes Gemüse schmackhaft machen können

Velbert. Zum „Iss Dein Gemüse auf Tag“ gibt die Velberter Ernährungsberaterin Nicola Herrmann Tipps, denn: „Gemüseverweigerer gibt es nicht“.

„Ich esse meine Suppe nicht“! Nein, meine Suppe ess’ ich nicht“. Die Geschichte vom immer dünner werdenden, mäkelnden Suppen-Kaspar dürfte vielen noch bekannt sein. Das Ende seiner Mäkelei und der konsequenten Eltern war der Hungertod des Jungen.

Das Thema Essen und vor allem gesunde Ernährung beschäftigt Familien nach wie vor und „wir sind mit unseren Methoden in den 60er Jahren steckengeblieben“, erklärt Nicola Herrmann, Velberter Ernährungsberaterin anlässlich des „Iss-dein-Gemüse-auf-Tages“ am 17. Juni. „Wir haben keine besseren Argumente als, ‘iss auf, damit die Sonne wieder scheint’ oder ‘erst das Gemüse, dann der Nachtisch’.“

Velberter Ernährungsberaterin verrät, wie Gemüse gern gegessen wird

Die erfahrene Ernährungsberaterin und Buchautorin aber weiß, „das funktioniert mit den Vermarktungsmethoden der Industrie nicht mehr.“ Nicola Herrmann: „Wenn beispielsweise Elsa auf der Packung ist, dann wird damit auch jedes Mal eine Geschichte mit verkauft.“ Etwas, das bei Kindern äußerst beliebt ist und so hat sich Nicola Herrmann es zunutze gemacht und verpackt ihre gesunden und zuckerfreien Rezepte selbst in Geschichten.

Bereits vor vier Jahren hat sie Abenteuer Küche und vor drei Jahren Abenteuer Babyküche veröffentlicht. Luisa, Emma und Robert als Hauptcharaktere erleben Abenteuer und nehmen Kinder mit in eine Welt voller guten Geschmacks. Einer Welt, in der es gar keine Frage mehr ist, ob man sein Gemüse essen möchte, oder nicht.

Nicola Herrmann hat ihre gesunden Rezepte auch in Buchform veröffentlicht. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

„Es gibt keine Gemüseverweigerer

Die 54-Jährige erklärt: „Im Alter zwischen 1,5 und drei Jahren ist es ganz normal, dass Kinder testen, Nein zu sagen.“ Auch bei Essen. „Wir sind so souverän in vielen Sachen, dass man zum Beispiel nicht über rote Ampeln gehen darf, aber beim Thema Essen läuft es schnell aus dem Ruder.“

Dass zu viel Zucker zu Übergewicht aber auch zu Krankheiten führt, ist bekannt. „Die Kinderärzte empfehlen maximal 25 Gramm pro Tag“, führt Nicola Herrmann an. „Eine bekannte Fertig-Currywurst hat beispielsweise 26,4 Gramm Zucker, 100 ml Cola 10,6 Gramm und 20 Gramm Nutella 11,2 Gramm.“ Oft ist Zucker versteckt in vielen Lebensmitteln enthalten, von denen es der Käufer gar nicht vermutet: „Wie beim Zauberriegel von Hipp. Er darf als ohne Zuckerzusatz deklariert werden, weil der Zucker aus Bananenflocken und Fruchtsaftkonzentraten kommt“, in einem Riegel stecken dennoch 11,4 Gramm Zucker.

„Es gibt keine Gemüseverweigerer“, weiß Nicola Herrmann. „Aber je länger kein Gemüse gegessen wird, desto schwieriger ist es, wieder den Weg dorthin zu finden.“

Zucker ist oft versteckt in Produkten enthalten

Daher hat die Ernährungsberaterin drei Tipps für alle Familien. „Erstens, es ist normal, dass es eine Phase gibt, in der Essen abgelehnt wird, zweitens man sollte nicht darauf hoffen, dass sie von alleine wieder aufhört.“ Und zum Dritten: „Sich klar machen, dass es nichts mit dem speziellen Essen zu tun hat.“

In solchen Fällen empfiehlt die Ernährungsberaterin: „Dem Ganzen möglichst emotionslos begegnen, oder aber das gute Essen mit möglichst guten Emotionen zu begleiten.“ Klar muss aber sein: „Gleiches Recht für alle. Wenn sich die Erwachsenen abends vor dem Fernseher eine Tafel Schokolade genehmigen, bekommen das die Kids schnell mit.“

Seit 15 Jahren bietet die Velbertin Angebote für zuckerfreie Ernährung an und „am Ende war jedes Kind begeistert.“ Und damit es auch für Eltern möglichst stressfrei wird, gibt es bei den Angeboten, die sie mittlerweile ausschließlich online anbietet, „ein Programm, dass die Kinder direkt anspricht. Es sind vorgeplante Gerichte, bei denen Luisa mitkocht und Geschichten, die man sich als Audio anhören kann.“

Ab dem Grundschulalter können Kinder die Gerichte selbst kochen

Mit einer App kommt das Angebot, das Eltern und Kinder gemeinsam entdecken können, direkt aufs Smartphone. Ob die Kinder mitkochen, bleibt jedem selbst überlassen. „Ab dem Alter von etwa 16 Monaten können sie mitmachen und ab dem Grundschulalter können Kinder unter Aufsicht die Gerichte auch selbst kochen.“

Ob eine zuckerfreie Ernährung aufwendig ist? „Ich finde nicht“, schließt Nicola Herrmann. „Der größte Aufwand ist die Planung, aber dafür gibt es ja Abenteuer Küche. Von Einkaufsliste, über Rezepte und Kochvideos gibt es alles. Zudem sind alle Gerichte innerhalb von 20 bis 30 Minuten zubereitet.“

Spaß an der Ernährung haben

Und da Essen etwas für alle Sinne ist, lohnt sich ein ansprechender Name des Gerichts sowie auch eine schöne Herrichtung. Übertreiben ist allerdings nicht nach dem Geschmack der Ernährungsberaterin: „Natürlich kann ich jeden Tag mit einem Plätzchenausstecher Gurken formen. Aber will ich, dass meine Kinder hinterher Gurken in Sternform essen oder will ich, dass sie Spaß an der Ernährung haben.“

Und was macht Nicola Herrmann, wenn sie selbst mal den „Jieper“ hat: „Datteln sind meine Süßigkeit“, empfiehlt sie eine gesunde Naschalternative. Hier hat sie noch drei Rezepte für die WAZ-Leser zusammengestellt:

Der Weg zum Abenteuer Küche

Alle Infos zum Angebot von Abenteuer Küche gibt es im Internet auf der Homepage www.nicola-herrmann.de

Hier gibt es eine Übersicht über die Kurse, erste Videos und Tipps aus der Küche und die Bestellmöglichkeit zu den Büchern. Per Mail können Interessenten mit der Ernährungsberat erin unter info@nicola-herrmann.de in Kontakt treten oder telefonisch unter 02051 607 97 97.

