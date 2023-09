Wie ein Besitzer seinen geklauten Smart wiederfindet

Ratingen. Der Besitzer eines geklauten Smart hat sich auf die Suche nach seinem Auto begeben. Mit Erfolg. Die Diebe konnten festgenommen werden.

Dank des Hinweises eines engagierten Zeugen ist der Polizei in Ratingen am Mittwochabend, 6. September 2023, ein Schlag gegen zwei mutmaßliche Fahrzeugdiebe gelungen.

Das Duo wurde vorläufig festgenommen.

Geklautes Auto aufgespürt

Am vergangenen Samstag, 2. September, hat ein 33-jähriger Essener den Diebstahl seines Smart bei der Polizei angezeigt. In den Tagen darauf suchte er auf einer Onlineplattform nach dem geklauten Auto. Der Essener wurde fündig und vereinbarte einen Besichtigungstermin auf dem Hinterhof eines Firmengeländes in Ratingen. Er informierte die Polizei, die am Mittwochabend, 6. September, um 21 Uhr mit zivilen Einsatzkräften zwei Tatverdächtige am vereinbarten Treffpunkt stellen konnte.

Zwei Festnahmen

Bei dem Duo handelt es sich um einen 23-jährigen Ratinger und einen 42-jährigen Düsseldorfer. Sie wurden vorläufig festgenommen und es wurden entsprechende Verfahren wegen des Diebstahls des Fahrzeugs und Hehlerei gegen sie eingeleitet. Die Polizei bedankt sich bei dem Geschädigten ausdrücklich für sein Engagement.

