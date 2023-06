Klimaschutz Wie der Kreis Energieverschwendung in Häusern aufspüren will

Kreis Mettmann. Im kommenden Winter will der Kreis Mettmann der Verschwendung von Heizenergie auf die Schliche kommen. Was dazu genau geplant ist.

Mit Hilfe eines Flugzeugs will der Kreis Mettmann auf seinem Gebiet Häuser aufspüren, aus denen zu viel Heizenergie verloren geht. Der Kreistag hat jetzt die Durchführung einer thermografischen Erfassung des gesamten Kreisgebiets beschlossen. Die Hausbesitzer sollen anschließend auf den energetischen Zustand ihres Hauses informiert werden. Und auch die jeweiligen Städte erhalten die Daten.

Der Kreis Mettmann will sich aktiv für den Klimaschutz und die Energieeffizienz im Kreisgebiet einsetzen, so heißt es. Der Gebäudesektor habe einen hohen Anteil an den Treibhausgasemissionen in Deutschland.

Energetische Schwachstellen aufzeigen

Ziel des Projekts sei es, möglichst viele Wärmebilder von Gebäuden im Kreisgebiet zu erstellen, um energetische Schwachstellen, auch bekannt als „Energielecks“ oder „Wärmebrücke“, zu identifizieren. Diese Schwachstellen, die beispielsweise auf unzureichende Dämmung zurückzuführen sind, führten zu hohen Heizverlusten.

Durch die Bereitstellung individueller Energieberichte auf Grundlage der Thermografiebilder sollen Hausbesitzerinnen und -besitzer – unter strikter Einhaltung des Datenschutzes – gezielte Informationen über den energetischen Zustand ihrer Gebäude erhalten. Die Energieberichte sollen sowohl privaten Hausbesitzern als auch den Eigentümern von gewerblich genutzten Gebäuden zur Verfügung gestellt werden.

Hausbesitzer sollen sensibilisiert werden

Dr. Sebastian Kock, Leiter der Stabsstelle Klimaschutz des Kreises Mettmann, betont die Bedeutung des Projekts: „Die thermografische Erfassung ist ein wichtiger Schritt, um Energieeinsparpotenziale aufzudecken und Hausbesitzerinnen und -besitzer für energetische Fragestellungen zu sensibilisieren. Wir möchten ihnen möglichst konkrete Maßnahmen zur Energieeinsparung und Sanierung an ihren Gebäuden aufzeigen, um den Energieverbrauch und somit auch die CO2-Emissionen zu reduzieren. Manchmal kann schon die Dämmung der Rollladenkästen einen großen Effekt haben.“

Die thermografische Erfassung wird voraussichtlich im kommenden Winter zwischen Januar und März stattfinden. Dabei wird ein Spezialflugzeug das Kreisgebiet überfliegen und Wärmebilder der Gebäudedächer aufnehmen. Zusätzlich wird ein PKW mit einer Thermografie-Kamera ausgestattet sein, um die Häuserfassaden zu erfassen. Alle Daten werden unter strenger Einhaltung des Datenschutzes erfasst und ausgewertet.

Auch die Städte werden informiert

Die gewonnenen Erkenntnisse sollen nicht nur den Hausbesitzern zugutekommen, sondern auch den kreisangehörigen Städten. Neben der Aufdeckung von Wärmeverlusten an Gebäuden können die Wärmebilder auch für die Prüfung der Fernwärmeleitungen im Kreis genutzt werden. Darüber hinaus sollen die Ergebnisse für die Städte eine belastbare Stütze bei ihrer kommunalen Wärmeplanung einnehmen. Weitere Informationen zur thermografischen Erfassung und zu den Beratungsmöglichkeiten sollen rechtzeitig bekanntgegeben werden.

