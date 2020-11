Werbegemeinschaft sorgt für Lichterglanz in Neviges

Am 1. Advent macht Helmut Wulfhorst jedes Jahr drei Kreuze. Es ist wieder mal geschafft, genug geklettert, repariert und gelötet: Der zweite Vorsitzende der Werbegemeinschaft Neviges bringt die Fußgängerzone in der Adventszeit zum Strahlen. Über 50 Laternenpfähle hat er auch in diesem Jahr wieder Stunde um Stunde mit Lichterketten umwickelt, es leuchtet vom Awo-Stadtteiltreff bis hoch zur Sparkasse. „Ja, das ist immer reichlich viel Arbeit.“ Und wie sieht es mit Hilfe aus? „Es hält einer die Leiter fest, gibt mir den Kabelbinder an. Zwischendurch absteigen geht ja nicht, man muss ja auch aufpassen, dass der ganze Kram beim Wickeln nicht gleich wieder runter fällt.“

Die Arbeiten beginnen im August

Wenn es sein muss, putzt Helmut Wulfhorst auch die Laternen, wie etwa zur Adventszeit 2019. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Doch auch schon vorher halten die Lichterketten den Inhaber des Reisebüros „Nevigeser Reisedienst“ ordentlich auf Trab. „Ich fange im August an, mir die nach und nach aus unserem Lagerraum herauszuziehen, nehm die mit nach Hause und gucke mir alles genau an.“ Dann wird repariert, werden Lämpchen ausgetauscht, muss auch das ein oder andere gelötet werden. „Bis Oktober muss ich durch sein mit den Reparaturarbeiten, denn bis dahin kann ich noch nachbestellen.“ Finanziert werden die neuen Lichterketten von der Werbegemeinschaft Neviges . Um die Kosten gering zu halten, versucht Helmut Wulfhorst, so viele der alten Schätzchen noch selbst in Schuss zu bekommen. „Etwa 50 bis 70 Prozent der Ketten müssen jedes Jahr gelötet werden“, sagt Wulfhorst, der auch die ein oder andere Kette in seinem Reisebüro auf Vordermann bringt.

Die Baum-Lichter montieren die Stadtwerke

Der Geschäftsmann ist auch Vorsitzender des Vereins „50 Nevigeser“, hier beteiligen sich Nevigeser Bürger finanziell daran, das Stadtbild zu verschönern. Für den großen Weihnachtsbaum auf dem Brunnenplatz, aufgestellt von den Technischen Betrieben Velbert (TBV), haben die „50 Nevigeser“ drei Lichterketten angeschafft. „Zwei hängen im Baum, eine ist immer in Reserve. Damit man gleich wechseln kann, sollte mal eine ausfallen“. Die Montage übernahm die Stadtwerke Velbert. Wenn auch alle Feiern und Konzerte in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen müssen – die Adventsstimmung in Neviges ist schön und besinnlich wie eh und je.