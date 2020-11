Werbeagentur aus Langenberg stellt Motiv-Shirts her

Langenberg. Sarah und Christian Fahl betreiben in Langenberg eine Werbeagentur. Für einen Kunden haben sie nun T-Shirts mit Velbert-Motiv hergestellt.

Die Sender – natürlich –, dazu Hügel, ein angedeuteter Wald, darunter der Schriftzug „Langenberg“. Und neben den Sendern eine kleine Jahreszahl. ‘96. So sieht es aus, das Langenberg-Logo, das Sarah und Christian Fahl nun auf alle möglichen Artikel drucken.

Die beiden betreiben seit 2011 eine Werbeagentur in der Senderstadt, seit diesem Jahr unter dem Namen „Fahl Media“. Dass sie nun Artikel mit Lokalkolorit anbieten, ist eher zufällig entstanden. Ausschlaggebend war der Wunsch eines Kunden.

Kunde gab den Fahls freie Hand

„Der wollte für eine Aktion einen coolen Pulli haben mit einem Aufdruck, der Velbert repräsentiert“, erzählt Sarah Fahl. Wie genau das Motiv aussehen sollte, gab der Kunde nicht vor, ließ den beiden Kreativen frei Hand.

„Und weil wir auch gerne für uns solche Prints machen, haben wir auch gleich losgelegt“, sagt Sarah Fahl. Der Grundgedanke: Es gibt drei Stadtbezirke, die sollten auch alle dabei sein. Auf dem Druck werden die repräsentiert durch die Endungen der Postleitzahlen. „Dazu kommt dann noch die alte Postleitzahl, die ja alle Stadtbezirke gemeinsam hatten“, beschreibt Sarah Fahl.

Elemente aller drei Stadtwappen genutzt

So sieht es aus – das Logo für Langenberg. Foto: Fahl Media

Schließlich haben die beiden noch Element aus allen drei Stadtwappen genutzt – etwa das Eichenlaub aus dem Langenberger Wappen. „Dann haben wir uns überlegt, was hat Velbert sonst gemeinsam“, erzählt Sarah Fahl weiter. „Wälder und Felder kamen uns da sofort in den Sinn.“ Und so ist das Logo entstanden.

Doch damit ist die Geschichte noch lange nicht zu Ende. Die Artikel kamen beim Auftraggeber gut an „und wir haben uns gedacht: Das ist so cool, davon machen wir mal eine kleine Auflage.“ Der Deal mit dem Kunden: Er kann das Logo kostenfrei nutzen, dafür bleiben die Rechte bei Fahl Media, erläutert Christian Fahl.

Resonanz viel größer als erwartet

Gesagt, getan: Schon kurz darauf gab es die ersten Fotos auf der Facebookseite der Agentur. Und? „Die Resonanz war viel größer, als wir das erwartet hatten“, sagt Sarah Fahl. „Wir sind mit Anfragen überrannt worden.“

Bestellen Sie hier unseren Velbert-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zurzeit arbeiteten sie und Christian „quasi Tag und Nacht, um überhaupt nachzukommen.“ Denn momentan machen die beiden noch alles selber: Pullis, T-Shirts, Tassen, Beutel. „Im Grunde ist ein Druck auf fast allem denkbar“, sagen die beiden.

Logos für Langenberg und Neviges

Auf dieses Ereignis bezieht sich die kleine „’96“ in dem Entwurf der Fahls – denn im September 1996 stürzte der kleinere Sendemast bei der Sanierung in sich zusammen. Foto: Udo Milbret / FUNKE Foto Services

Und erweitern gleich mal die Kollektion. Denn auch für Langenberg gibt es nun ein eigenes Logo. „Da ist auch eine kleine historische Note dabei“, sagt Sarah Fahl und lacht, „ein paar Zugezogene haben schon gefragt: was war denn 1996?“

Die Antwort ist für „Eingeborene“ natürlich einfach, denn in diesem Jahr – am 2. September – riss bei Sanierungsarbeiten ein Hilfsseil und der Mast knickte ein. Erst im Juli 2000 nahm der neu errichtete zweite Mast seinen Dienst wieder auf.

Neubestellung schon ausverkauft

Und der Run hält an: Am Dienstag erwarteten die Fahls neue Ware, doch die war schon vor Eintreffen komplett ausverkauft. Und dann soll es bald auch noch ein Neviges-Logo geben. „Wenn die Nachfrage weiter steigt, werden wir uns hinsichtlich der Herstellung etwas überlegen müssen“, sagen Sarah und Christian Fahl.

Zumal sich der Erfolg herumgesprochen hat: „Inzwischen haben wir erste Anfragen aus Nachbarstädten bekommen, ob wir nicht für die auch so etwas entwerfen können“, berichtet Sarah Fahl. Gerade zu Weihnachten sei das offenbar ein schönes (Werbe-)Geschenk für Kunden.

Corona-Krise trifft Agentur noch nicht

„Und ganz nebenbei“, sagt Christian Fahl und lacht herzhaft, „ist das auch noch eine schöne Corona-Beschäftigung.“ Auch wenn die beiden das Ausmaß der Krise bislang noch nicht so zu spüren bekommen haben, wie andere Branchen. Langweilig wird Sarah und Christian Fahl in den nächsten Wochen jedenfalls nicht.Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.