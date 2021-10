Wer sich um das Laub auf dem Bürgersteig kümmern muss

Velbert. Wie oft das Laub gekehrt werden muss und wer bei Unfällen vor der Haustür haftet, erklärt die Velberter Beratungsstelle der Verbraucherzentrale.

Mit den Herbstwinden weht auf Mietern und Eigentümerinnen von Immobilien wieder eine lästige, aber unumgängliche Aufgabe zu: die Bürgersteige müssen vom Laub befreit werden. „Wissenswertes zur Rechtslage und rund um den Versicherungsschutz hat die Velberter Beratungsstelle der Verbraucherzentrale NRW Tipps zusammengestellt.

•Wie oft muss gekehrt werden?

Es gibt keine genauen Regelungen, wie häufig der Besen geschwungen werden muss. Türmt sich das Laub zu Bergen, muss definitiv mehr Einsatz gezeigt werden. Andererseits ist es nicht zumutbar, den Blätterwald den ganzen Tag über zu lichten. Das bedeutet zugleich: Nicht jeder Unfall auf laubbedecktem Boden zieht automatisch Schadenersatzansprüche nach sich.

•Wer ist in der Pflicht?

Wer zur Miete wohnt, ist in der Regel vertraglich verpflichtet, für den Herbstputz auf dem Bürgersteig zu sorgen. Dennoch bleiben die Vermieter und Vermieterinnen dafür verantwortlich, die regelmäßige und ordnungsgemäße Reinigung zu kontrollieren. In Anlagen mit Eigentumswohnungen sind alle Parteien gemeinsam in der Pflicht, die Bürgersteige regelmäßig vom Laub zu befreien. Hier sollte eine Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung für die Eigentümergemeinschaft bestehen

•Welche Versicherung springt bei Schäden ein?

Eigentümer und Eigentümerinnen von selbst genutzten Eigenheimen, schützt die Privathaftpflichtversicherung vor Schadenersatzforderungen, wenn Personen sich durch glitschiges Herbstlaub verletzt haben. Bei Eigentümern von Mehrfamilienhäusern oder Vermieterinnen von Einfamilienhäusern tritt deren Haus- und Grundeigentümer-Haftpflicht-Police ein. Dies gilt auch, wenn sich eine Person in Wohnanlagen mit Eigentumswohnungen verletzt. Diese kann sich mit Ansprüchen an alle Eigentümer wenden. Auch denkbar, dass sich Betroffene eine Person aus der Eigentümergemeinschaft zwecks Haftung aussuchen – und diese das Geld dann von den übrigen Parteien wieder eintreiben muss.

•Welche Geräte und Betriebszeiten sind erlaubt?

Laubbläser helfen beim Zusammentreiben der Blätter, erzeugen aber auch Lärm. Deshalb dürfen sie nur zwischen 9 und 13 Uhr und zwischen 15 und 17 Uhr betrieben werden, an Sonn- und Feiertagen gar nicht. Billiger und Nerven schonender ist der gute alte Rechen, der auch nach Feierabend zum Einsatz kommen darf.

