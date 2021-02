Wer hat Laura N. gesehen? Die junge Frau wird vermisst

Velbert. Die 18-jährige Laura wird seit Montag vermisst. Die Polizei schließt einen Eigengefährdung nicht aus und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Wo ist Laura N.? Die 18-jährige Velberterin wird seit Montagabend vermisst. Die Polizei kann eine Eigengefährdung der vermissten jungen Frau nicht ausschließen und bittet daher dringend um Hinweise auf ihren aktuellen Aufenthaltsort.

Zuletzt in einem Krankenhaus

Laura N. wurde zuletzt am Montagabend gegen 19:45 Uhr in einem Krankenhaus in Velbert gesehen. Seitdem wird die 18-Jährige vermisst. Da die Polizei eine Eigengefährdung der Velberterin nicht ausschließen kann, wurden bereits am Montagabend umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Dabei kamen auch Personenspürhunde (Mantrailer) zum Einsatz. Zudem wurden entsprechende Informationen an Taxifahrer und den ÖPNV gesteuert. Aufgrund der schlechten Witterung konnte bislang kein Polizeihubschrauber zur Suche nach der 18-Jährigen eingesetzt werden.

Seit Montagabend wird die 18-jährige Laura N. vermisst. Foto: Polizei ME

180 cm groß und schlank

Leider konnte die vermisste junge Frau bislang weder in der Nacht, noch am Dienstag (2. Februar 2021) gefunden werden. Ihr aktueller Aufenthaltsort ist unklar, weshalb sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit wendet. Zu Laura N. liegt die folgende Personenbeschreibung vor: circa 1,80 Meter groß, schlank. Sie trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens ein schwarzes Sweatshirt, einen grau-schwarzen Schal, schwarze Leggings sowie eine schwarze Langhaar-Perücke (ihre natürliche Haarfarbe ist braun mit Rotstich - kinnlang geschnitten).

Die Polizei fragt: Wer hat Laura N. gesehen oder kennt ihren aktuellen Aufenthaltsort? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter der Rufnummer 02051 946-6110 sowie unter der Notrufnummer 110 entgegen. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.