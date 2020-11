Wenn die Schere unter die Haut geht

Velbert. Die Langenbergerin ist Friseurin mit Herz und Seele. Nun hat sie einen Meister und darf sogar in ihrem Langenberger Betrieb ausbilden

Wenn Menschen beschließen, sich ein Tattoo stechen zu lassen, hat das gewählte Motiv meist eine fundamentale Bedeutung: Mönche lassen sich religiöse Motive stechen, Gangmitglieder die Erkennungszeichen ihrer Gruppe, Fußballspieler das Konterfei ihrer Mutter – und Diana Schmidt eine Schere.

Der Beruf der Inhaberin des Langenberger Friseursalons „Crehaartiv“ ist für sie eher Berufung: „Ich mag die Vielseitigkeit; man lernt jeden Tag was Neues kennen. Ich liebe meinen Beruf.“ Schmidt ist Friseurin mit Leidenschaft – und nun auch mit Meister-Titel.

Zwei Jahre lang Abendschule

Zwei Jahre lang hat sie dreimal in der Woche (dienstags und mittwochs abends, montags sogar ganztägig) die Abendschule der Handwerkskammer in Düsseldorf besucht. „Das war eine Zeit mit Höhen und Tiefen“, sagt sie nach bestandener Prüfung am Telefon. „Besonders der Lockdown war schlimm, ich habe sogar daran gedacht, den Meister abzubrechen.“

Denn: Schmidt ist alleinerziehende Mutter und führte bereits vor ihrer Meisterprüfung den Salon – und musste wegen der Pandemie zwischenzeitlich schließen. „Ich wusste wirklich nicht, wie es weitergehen würde – zeitlich und finanziell.“

Diana Schmidt hat ihr Geschäft in der Langenberger Altstadt. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Eine Ausnahmebewilligung war es, die es Schmidt erlaubt hatte, ihren Salon in den Jahren zuvor bereits ohne Meister-Titel zu führen. „Du darfst einen Laden aufmachen, wenn du vorher schon vier Jahre selbstständig einen Salon geleitet hast“, erzählt sie heute.

Das hatte sie. Als ihre damalige Chefin den Salon „Crehaartiv“ dann verkaufen wollte, schlug Schmidt zu. Und führte den Laden mit Ausnahmegenehmigung – bis jetzt. Es klingt zuerst einmal paradox, was die Friseurin über ihre neue Errungenschaft sagt: „Eigentlich hat der Meister-Titel für mich keine richtigen Vorteile.“

Meisterbrief steigert das Image

Aber: „Du kannst dich halt ‚Meisterbetrieb’ nennen und bekommst mehr Anerkennung. Irgendwie gehört so ein Meister-Titel auch einfach zur Selbstständigkeit.“ Ein Vorteil für das Image also. Doch noch einen großen Vorteil gibt es: Theoretisch dürfte Schmidt nun ausbilden. Das ist allerdings wegen der unsicheren Pandemie-Lage erstmal keine Option. Für die nächste Zeit zählt sie erstmal ausschließlich auf ihre beiden Mitarbeiterinnen Verona und Nina.

Sie waren es auch, die ihr während der schwierigen Phasen in der Ausbildung Mut gemacht hätten. „Die Unterstützung der Kunden, meiner Mitarbeiterinnen und der Familie hat mich abgelenkt und aufgebaut – darüber bin ich sehr froh.“

Drei Jahre Ausbildung Die Ausbildung zum Friseur dauert drei Jahre: Die Azubis gehen zur Berufsschule und verbringen Zeit im gewählten Ausbildungsbetrieb. Wenn sie schließlich die Gesellenprüfung erfolgreich bestanden haben, können sie die Meisterprüfung absolvieren. Die Meisterprüfung dauert zwischen einem Vierteljahr und 24 Monaten – abhängig davon, ob die Weiterbildung in Teilzeit oder in Vollzeit vorgenommen wird. Eine Spezialisierung während dieser Ausbildung kann ebenfalls gewählt werden, zum Beispiel als Hairstylistin für den Film.

Und das scheint auch andersherum für ihre Kundschaft zu gelten.

Von Kundin empfohlen

Denn die WAZ-Redaktion erfuhr nur durch eine begeisterte Kundin des Salons von Schmidts bestandener Meisterprüfung. „Das ist doch in diesen schlechten Zeiten mal eine schöne Nachricht“, hatte die ältere Dame am Telefon gesagt – und damit absolut Recht. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.