Weniger Hundesteuer auf Fiffis aus dem Velberter Tierheim

Velbert. Die neue Hundesteuer-Regelung in Velbert unterstützt lokale Tierschutzarbeit. Was der Velberter Rat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat

Wer einen Hund aus dem Velberter Tierheim oder von anderen Velberter Tierschutzorganisationen bei sich aufnimmt, muss künftig weniger Hundesteuer bezahlen. Das hat der Velberter Rat am Donnerstag auf Antrag von „Velberter Gemeinsam“ mit Mehrheit beschlossen. Die Ermäßigung soll für diejenigen gelten, die seit 1. Januar 2024 einen Hund aus dem Tierschutz „adoptiert“ haben.

Aus dem Velberter Tierheim

Die Steuerermäßigung soll für das zweite und dritte Jahr des Hundes in der neuen Familie gelten. Ausgenommen sind allerdings Tiere, die von Organisationen aus dem Ausland geholt worden sind. Für Zweithunde und alle weiteren Tierheimhunde/Hunde von Velberter Tierschutzorganisationen, die gleichzeitig gehalten werden, kann keine Steuerbefreiung in Anspruch genommen werden, heißt es in dem Antrag weiter. Schon bei Anmeldung des Hundes könnte die mögliche spätere Steuerbefreiung angegeben werden.

So hoch ist die Hundesteuer

Mit dieser Maßnahme, so begründet „Velbert Gemeinsam“, könnten vielleicht mehr Menschen, die sich einen Hund anschaffen wollen, motiviert werden, sich im Tierheim umzuschauen. Aktuell fallen in Velbert 119 Euro Steuern jährlich für den ersten Hund im Haushalt an. Ziel sei, so hießt es im Antrag, eine Entlastung des Velberter Tierheims.

Damit sich dadurch jedoch niemand die Entscheidung für einen Hund allzu leicht macht und keine Ex und Hopp-Mentalität potenzieller Halter gefördert werd, soll die finanzielle Entlastung erst nach einem Jahr des Zusammenlebens von Menschen und Tier einsetzen.

So viele Hunde werden adoptiert

Da durch den Beschluss nach Erfahrungen aus anderen Städten kein Massenansturm auf das Tierheim oder die anderen Tierschutzorganisationen zu erwarten sei, dürfte durch ihn kein großer Anteil am Gesamtaufkommen der Hundesteuer wegbrechen, schätzt „Velbert Gemeinsam“. Nach Angaben von Bürgermeister Dirk Lukrafka werden derzeit rund 100 Tiere jährlich aus dem Velberter Tierheim vermittelt, davon nehmen Velberter Bürger etwa 25 auf.

