Weitere Impfaktion für Kinder im Kreis Mettmann

Kreis Mettmann. Das Impfzentrum des Kreises Mettmann biete drei weitere Termin für 12- bis 15-jährige Jungen und Mädchen an. Beratungsgespräch erforderlich.

Der Kreis Mettmann bietet am Mittwoch, 28. Juli von 15 bis 19 Uhr, am Freitag, 30. Juli von 15 bis 19 Uhr und am Sonntag, 1. August von 9 bis 13 Uhr sowie von 15 bis 17 Uhr weitere Impfungen für 12-15-Jährige im Impfzentrum in Erkrath an. Ein Beratungsgespräch durch einen Kinderarzt ist in allen Fällen zwingend erforderlich.

Sorgeberechtigter sollte dabei sein

Vorab müssen die Sorgeberechtigten der Impfung schriftlich zustimmen. Hierzu ist ein Einwilligungsbogen vom Robert Koch-Institut https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html auszufüllen. Bei dem Impftermin sollte mindestens ein Sorgeberechtigter anwesend sein. Für die Kinder und Jugendlichen ist der Impfstoff von Biontech vorgesehen.

Wartezeiten möglich

Es ist kein Termin erforderlich. Je nach Personenaufkommen müssen sich Kinder und Jugendliche mit ihren Sorgeberechtigten gegebenenfalls auf Wartezeiten einstellen. Auch die niedergelassenen Kinderärzte impfen weiter und haben ausreichend Impfstoff zur Verfügung.

