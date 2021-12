Weihnachtsmarkt in Velbert startet mit 2G und Bändchen

Velbert. Am Freitag eröffnet der Weihnachtsmarkt in Velbert für Geimpfte und Genesene. Welche Regeln gelten, wie das Programm aussieht.

Die ersten Standbetreiberinnen haben ihre Hütten geschmückt, die letzten Tannen sind an Ort und Stelle gewandert: Betrieb herrschte am Donnerstag auf dem Offersplatz in Velbert, wo die Arbeiten für den Weihnachtsmarkt abgeschlossen wurden. Gleichzeitig veröffentlichte die Stadt die Sicherheitsvorkehrungen, um das Coronavirus möglichst auszusperren.

2G, also den Zutritt zum Weihnachtsmarkt nur für Geimpfte und Genesene, hatte die neue Coronaschutzverordnung des Landes NRW bereits vergangene Woche vorgeschrieben. Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren seien von dieser Regel ausgenommen, teilte die Stadt jetzt mit. Die Einhaltung kontrollieren Sicherheitspersonal und der Kommunale Ordnungsdienst.

Weihnachtsmarkt in Velbert: Farbiges Bändchen nach 2G-Nachweis

Um die Kontrollen für die Besucherinnen und Besucher zu vereinfachen, können diese im Vorfeld ein farbiges Bändchen bekommen. Das gibt es bei Vorlage des 2G-Nachweises

am Stand von Velbert Marketing auf dem Markt

in einem ausgewiesenen Zelt am Zugang zur Friedrichstraße

in der Tourist-Information im Schloss- und Beschlägemuseum an der Kolpingstraße 34.

Gleichzeitig weist die Stadt daraufhin, dass sich die Zugangsregelungen verschärfen könnten, abhängig von der Pandemie-Entwicklung, geänderter Bundes- und Landesvorschriften sowie dem Besucheraufkommen.

„Die Menschen sehnen sich nach der langen Corona-Durststrecke nach Geselligkeit, Gemütlichkeit und Normalität“, schreibt Bürgermeister Dirk Lukrafka in einer Mitteilung und bittet um die Einhaltung der Auflagen, denn: „Nur gemeinsam und mit Ihrer Unterstützung können wir in diesen schwierigen Zeiten unbeschwert den Besuch des Weihnachtsmarktes genießen.“ Darüber hinaus gelte die AHA-Regeln, das Tragen einer Maske in Warteschlangen und bei weniger als 1,5 Meter Mindestabstand werde empfohlen, so Marketingchef Olaf Knauer.

Feuershow auf dem Velberter Weihnachtsmarkt, Nikolaus bleibt daheim

Am Freitag startet der Weihnachtsmarkt um 15 Uhr, eine Stunde später tritt dann das kleine Marionetten-Theater auf. Eine Feuershow (17.30 Uhr und 19.30 Uhr) sowie die Eröffnung durch Lukrafka (18 Uhr) bilden die weiteren Programmpunkte, die so ausgewählt seien, „dass sie mobil sind oder mit Abstand funktionieren“, erklärt Knauer. Ab 18.30 Uhr gibt es zudem Live-Straßenmusik.

Corona in Velbert: Weitere Berichte zur Pandemie

Am Samstag öffnet der Budenzauber zwischen 11 und 21 Uhr, am Sonntag zwischen 11 und 19 Uhr – gleiches gilt für das dritte Adventswochenende. An den Sonntagen sind Weihnachtsengel in der Stadt unterwegs, der Besuch des Nikolaus sowie das weihnachtliche Kinder-Mitmach-Konzert fallen dagegen aus. Darüber hinaus warten Glühwein und Crêpes im Bereich vor der Sparkasse, wo auch unter der Woche verkauft wird.

Lesen Sie hier weitere Berichte aus Velbert:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert