Weihnachtsmarkt in Velbert: Fast schon zu warm für Glühwein

Am Wochenende konnten sich die Velberter auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Platz am Offers auf Weihnachten einstimmen.

Velbert Zwei Wochenenden Weihnachtsmarkt in Mitte: Vereine ziehen positive Bilanz. Beliebte Aktion auf dem Platz am Offers geht noch weiter.

Am Montagmorgen rollten die Sattelschlepper an – und bereits gegen Mittag war die Hälfte der Buden verschwunden. So ist der Weihnachtsmarkt 2023 auf dem Offers in Velbert-Mitte Geschichte.

Die Vereine waren durchaus zufrieden mit den insgesamt sechs Tagen, verteilt auf zwei Wochenenden. Das Wetter spielte halbwegs mit – auch wenn es manch einem Besucher fast schon zu warm für Glühwein war.

Lebendiger Adventskalender auf dem Offersplatz geht weiter

Nicht vorbei ist indes der lebendige Adventskalender. Auch weiterhin gibt es täglich um 17.30 Uhr eine Aktion am großen Weihnachtsbaum vor der Alten Kirche. Morgen (19. Dezember) sind Jessica und Daniel Born vom „Circus Stellatus“ zu Gast – das könnte ein feuriger Auftritt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert