Weihnachtsmärkte in und um Velbert – 11 Tipps für den Advent

Velbert. Weihnachtszeit in Velbert! Hier und im Umkreis gibt es viele besondere Weihnachtsmärkte. Elf Tipps haben wir gesammelt – inklusive Öffnungszeiten.

Wenn die Temperaturen sinken und die Tage kürzer werden, ist klar: Die Weihnachtszeit ist in Velbert angekommen. Wer es kaum erwarten kann, stellt sich sicherlich schon diese Fragen: Wann öffnen die Weihnachtsmärkte in Velbert, Mettmann, Wülfrath und Umgebung? Und: Wie lange haben die Weihnachtsmärkte offen? Elf Tipps für besonders schöne Weihnachtsmärkte rund um Velbert inklusive Öffnungszeiten, Eintrittspreisen und Anfahrt finden Sie hier im Überblick.

Wann öffnet der Weihnachtsmarkt am Offersplatz 2023 in Velbert-Mitte?

In Velbert gibt es gleich mehrere Weihnachtsmärkte, auf die sich Besucher freuen können: Einer von ihnen ist der Weihnachtsmarkt am Offersplatz in Velbert-Mitte. Der Budenzauber mit rund 20 Ständen liegt in der Velberter Fußgängerzone und findet an zwei Wochenenden im Dezember statt. Geplant sind neben Glühwein, Punsch und Crêpes aber auch mehrere musikalische Live-Auftritte.

Weihnachtsmarkt in Velbert-Mitte: Der Budenzauber am Offersplatz findet an zwei Adventswochenenden statt. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Sowohl vom 8. bis zum 10. Dezember als auch vom 15. bis zum 17. Dezember empfängt der Weihnachtsmarkt am Offers alle Velberterinnen und Velberter. Der Abschlusstag am 17. Dezember ist zudem ein verkaufsoffener Sonntag geplant – Weihnachtsbummel und Weihnachtsmarkt zugleich, was will Velbert mehr?

Öffnungszeiten: 8. bis 10. und 15. bis 17. Dezember 2023; Freitag von 15 bis 21 Uhr; Samstag von elf bis 21 Uhr; Sonntag von elf bis 19 Uhr

8. bis 10. und 15. bis 17. Dezember 2023; Freitag von 15 bis 21 Uhr; Samstag von elf bis 21 Uhr; Sonntag von elf bis 19 Uhr Eintritt: kostenlos

kostenlos Adresse: Platz am Offers, 42551 Velbert

Platz am Offers, 42551 Velbert Anfahrt: Umliegende Parkplätze: Rathausplatz, Parkhaus Stadtgalerie; Bushaltestelle: ZOB Velbert

Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt 2023 in Velbert-Neviges

Bereits am ersten Adventswochenende finden in Velbert-Neviges gleich zwei Weihnachtsmärkte statt. Dabei ist einer von ihnen mindestens außergewöhnlich: Der neunte „Mittelalterliche Weihnachtsmarkt“ an der Vorburg Schloss Hardenberg öffnet lediglich am ersten Adventswochenende (2. und 3. Dezember). Laut Veranstalter erwartet die Besucher auf dem mittelalterlichen Weihnachtsmarkt viele Handwerker, Händler sowie Köstliches für den Gaumen. Einen besonderen Tarif beim Eintritt gibt es für „Gewandete“, also diejenigen, die mit mittelalterlichem Rock, Kleid oder Hemd am Schloss Hardenberg auftauchen.

Öffnungszeiten: 2. und 3. Dezember 2023; Samstag von 13 bis 21 Uhr; Sonntag von elf bis 18 Uhr

2. und 3. Dezember 2023; Samstag von 13 bis 21 Uhr; Sonntag von elf bis 18 Uhr Eintritt: Erwachsene vier Euro, Kinder ab sechs Jahren 1,50 Euro, Kinder unter sechs kostenfrei; Tarif für „Gewandete“: drei Euro.

Erwachsene vier Euro, Kinder ab sechs Jahren 1,50 Euro, Kinder unter sechs kostenfrei; Tarif für „Gewandete“: drei Euro. Adresse: Vorburg Schloss Hardenberg, Zum Hardenberger Schloss 1, 42553 Velbert

Vorburg Schloss Hardenberg, Zum Hardenberger Schloss 1, 42553 Velbert Anfahrt: Umliegende Parkplätze: Dom-Parkplatz; S-Bahn-Station: Velbert-Neviges

Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt in Velbert-Neviges – Öffnungszeiten, Eintritt und Parkplätze. Im Bild: Falkner Ari mit Adler Atemis. (Archivbild) Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Weihnachtsmarkt am Mariendom 2023 in Velbert-Neviges

Gleichzeitig zum Weihnachtsmarkt am Schloss Hardenberg erwartet die Velberterinnen und Velberter ein kleiner, aber beschaulicher Markt vor dem Mariendom. Die Öffnungszeiten auf dem Domplatz Neviges: Samstag 15 bis 20 Uhr, Sonntag elf bis 18 Uhr. Organisator ist die katholische Kirchengemeinde, deren Mitglieder ehrenamtlich den „Gemeinsamen Weihnachtsmarkt“ bespielen.

Öffnungszeiten: 2. und 3. Dezember 2023; Samstag von 15 bis 20 Uhr; Sonntag von elf bis 18 Uhr

2. und 3. Dezember 2023; Samstag von 15 bis 20 Uhr; Sonntag von elf bis 18 Uhr Eintritt: kostenlos

kostenlos Adresse: Domplatz Mariendom, Elberfelder Str. 12, 42553 Velbert

Domplatz Mariendom, Elberfelder Str. 12, 42553 Velbert Anfahrt: Umliegende Parkplätze: Dom-Parkplatz, Parkplatz am Bahnhof; S-Bahn-Station: Velbert-Neviges

Wann öffnet der Hubbelgasser Weihnachtsmarkt 2023 in Velbert-Tönisheide?

Am 2. Adventswochenende vom 7. bis zum 10. Dezember 2023 findet in Tönisheide der „Hubbelgasser Weihnachtsmarkt“ statt. Der gemütliche Markt für Familien an der Kuhlendahler Straße bietet zahlreiche Stände für Kinder. Doch auch für die Erwachsenen ist etwas dabei: Neben Glühwein und Leckereien soll es hierbei auch ein Rahmenprogramm geben.

Öffnungszeiten: 7. bis 10. Dezember 2023; Donnerstag und Freitag von 17 bis 22 Uhr; Samstag von 16 bis 22 Uhr; Sonntag von 16 bis 20 Uhr.

7. bis 10. Dezember 2023; Donnerstag und Freitag von 17 bis 22 Uhr; Samstag von 16 bis 22 Uhr; Sonntag von 16 bis 20 Uhr. Eintritt: kostenlos

kostenlos Adresse & Anfahrt: Zufahrt über Kuhlendahler Straße

Heiligenhauser Weihnachtsmarkt 2023 am Rathausplatz

Weinachtsmarkt in Heiligenhaus auf dem Rathausplatz: Wann macht der Heiligenhauser Weihnachtsmarkt auf? (Archivbild) Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Traditionell lädt der Heiligenhauser Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende zum Glühwein ein – unter anderem. Auch dieses Jahr findet der Markt auf dem Rathausplatz an der Hauptstraße vom 14. bis zum 16. Dezember statt. Jedes Jahr wieder trifft sich Groß und Klein auf dem Rathausplatz, um bei einem Würstchen, einem Glühwein oder heißen Kakao mit alten Bekannten über das Jahr und das anstehende Weihnachtsfest zu reden.

Höhepunkt des Heiligenhauser Weihnachtsmarktes ist auch im Jahr 2023 wieder das Fenstersterne-Konzert von Hannes Johannsen und Lutz Strenger. Ein Extra dieses Jahr: Das Rathaus mit seinen insgesamt 24 Fenstern funktioniert die Stadt kurzerhand zum Adventskalender um. Heiligenhauser Bürgerinnen und Bürger können hierfür ihr eigenes Adventsfenster kreieren.

Öffnungszeiten: 14. bis 17. Dezember 2023; Donnerstag und Freitag von 16 bis 22 Uhr; Samstag von elf bis 22 Uhr; Sonntag von elf bis 18 Uhr.

14. bis 17. Dezember 2023; Donnerstag und Freitag von 16 bis 22 Uhr; Samstag von elf bis 22 Uhr; Sonntag von elf bis 18 Uhr. Eintritt: kostenlos

kostenlos Adresse: Rathausplatz Heiligenhaus, Hauptstraße 161, 42579 Heiligenhaus

Rathausplatz Heiligenhaus, Hauptstraße 161, 42579 Heiligenhaus Anfahrt: Umliegende Parkplätze: Parkplatz an der alten Kirche, Parkplatz am Friedhof, Basildonplatz, Parkplatz hinterm Rathaus

Wann findet der Blotschenmarkt in Mettmann 2023 statt?

Die Veranstalter des Blotschenmarktes in Mettmann laden dieses Jahr zum 51. Mal zum Weihnachtsbummel ein. Vom 1. bis zum 17. Dezember kann die Vorweihnachtszeit im Umfeld der St. Lambertus Kirche zelebriert werden. Auf der Website heißt es: „Weihnachtliche Düfte, Schönes für den Tannenbaum, Glasschleifer mit Gravuren vor Ort“ – die Auswahl ist groß. Nicht zu vergessen, dass Glühwein, Reibekuchen und Co. ebenfalls Besucher aus der Region um Mettmann und Velbert anlocken. Ebenso wie diese Besonderheit: Rund 40 Schulklassen haben individuell Weihnachtsbäume geschmückt, die auf dem Boltschenmarkt ausgestellt sind.

Öffnungszeiten: 1. bis 17. Dezember 2023; Montag bis Donnerstag von 16 bis 21 Uhr; Freitag von 16 bis 22 Uhr; Samstag von zwölf bis 22 Uhr; Sonntag von zwölf bis 21 Uhr

1. bis 17. Dezember 2023; Montag bis Donnerstag von 16 bis 21 Uhr; Freitag von 16 bis 22 Uhr; Samstag von zwölf bis 22 Uhr; Sonntag von zwölf bis 21 Uhr Eintritt: kostenlos

kostenlos Adresse: St. Lambertus Kirche, Markt, 40822 Mettmann

St. Lambertus Kirche, Markt, 40822 Mettmann Anfahrt: Umliegende Parkhäuser: Neandertalpassage, City Parkhaus Neanderstraße, etc.; S-Bahn-Station: Mettmann Zentrum

Wann öffnet der Weihnachtsmarkt in Wülfrath 2023?

„Vom 1.12. bis 10.12. findet am Kirchplatz unser diesjähriger Herzog-Wilhelm-Markt statt“, heißt es auf der Website des Veranstalters. Der Weihnachtsmarkt in Wülfrath wird durchgeführt vom gleichnamigen Förderverein. Angeordnet ist der Weihnachtsmarkt wie ein kleines Weihnachtsdorf, deren Besucher darüber hinaus mit einem täglichen Bühnenprogramm unterhalten werden. Mehr Infos gibt es auf der Website des Herzog-Wilhelm-Marktes.

Auf dem Herzog-Wilhelm-Markt Weihnachtsmarkt in Wülfrath entsteht ein Winterdorf mit gemütlichen Lichtern. (Symbolbild) Foto: Michael Korte / Funke Foto Services

Öffnungszeiten: 1. bis 10. Dezember 2023; Montag bis Donnerstag von 16 bis 21 Uhr; Freitag von 16 bis 22 Uhr; Samstag von 14 bis 22 Uhr; Sonntag von 14 bis 21 Uhr

1. bis 10. Dezember 2023; Montag bis Donnerstag von 16 bis 21 Uhr; Freitag von 16 bis 22 Uhr; Samstag von 14 bis 22 Uhr; Sonntag von 14 bis 21 Uhr Eintritt: kostenlos

kostenlos Adresse: Kirchplatz Wülfrath an der Wilhelm- und Hackestraße, 42489 Wülfrath

Kirchplatz Wülfrath an der Wilhelm- und Hackestraße, 42489 Wülfrath Anfahrt: Parkplatz an der Nordstraße, Parkplatz Goethe/Wülfrath (Marktplatz); Bushaltestelle Wülfrath Stadtmitte

Nostalgischer Weihnachtsmarkt 2023 in Hattingen

Auch dieses Jahr findet in Hattingen wieder der nostalgische Weihnachtsmarkt statt. Hierfür lädt die ganze Innenstadt für 27 Tage (27. November bis 23. Dezember) zum Weihnachtsbummel. „Erleben Sie vier Wochen lang ein glanzvolles Festprogramm“, schreiben die Veranstalter. Das Programm ist aufgeteilt auf drei Stationen: Sowohl auf dem Kirchplatz als auch im Krämersdorf und im St. Georgs Viertel können sich Besucher auf weihnachtliche Unterhaltung freuen.

Das gesamte Programm gibt es hier zum Herunterladen und Durchstöbern. Ein weiteres Highlight ist sicherlich der regelmäßige Auftritt der „Frau Holle 2.0“. Jene öffnet als Märchenfigur verkleidet vom 1. Dezember bis Heiligabend eines der Rathaus-Fenster, die zu Adventsfenstern umgestaltet werden. Der Auftritt startet täglich um 17 Uhr, am 24. Dezember bereits um 11 Uhr.

Öffnungszeiten: 27. November bis 23. Dezember 2023; Sonntag bis Donnerstag von zwölf bis 20 Uhr; Freitag und Samstag von zwölf bis 21 Uhr

27. November bis 23. Dezember 2023; Sonntag bis Donnerstag von zwölf bis 20 Uhr; Freitag und Samstag von zwölf bis 21 Uhr Eintritt: kostenlos

kostenlos Adresse: Reschop, 45525 Hattingen

Reschop, 45525 Hattingen Anfahrt: Altstadt-Parkhaus, Parkplatz Rathausplatz; S-Bahn-Station: Hattingen-Mitte

Nostalgischer Weihnachtsmarkt in Hattingen: In der Altstadt öffnet Frau Holle jeden Tag ein Adventstürchen. (Archivbild) Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Weihnachtsmarkt auf Schloss Lüntenbeck 2023 in Wuppertal

Einer der wohl größten Weihnachtsmärkte in dieser Runde: Der Weihnachtsmarkt auf Schloss Lüntenbeck in Wuppertal. Nach Angaben des Veranstalters können Besucher an etwa 100 individuellen Ständen „ganz besondere Geschenke“ finden. Dabei sei der Advent auf Schloss Lüntenbeck eine Mischung aus schmackhaften Leckereien, ausgesuchten Kunstarbeiten, karitativen Aktionen und märchenhafter Unterhaltung. Am Fuße des Schlosses erstreckt sich ein Weihnachtsmarkt, der zugleich ein umfangreiches Rahmenprogramm bietet.

An zwei Wochenenden in der Vorweihnachtszeit ist der Weihnachtsmarkt geöffnet. Dabei müssen Besucher für den Eintritt bezahlen – Kinder bis 14 ausgenommen.

Öffnungszeiten: 9. - 10. und 16. - 17. Dezember 2023, täglich von elf bis 19 Uhr

9. - 10. und 16. - 17. Dezember 2023, täglich von elf bis 19 Uhr Eintritt: Tageskasse kostet der Eintritt acht Euro, im Vorverkauf sieben Euro; Kinder bis 14 kostenlos

Tageskasse kostet der Eintritt acht Euro, im Vorverkauf sieben Euro; Kinder bis 14 kostenlos Adresse: Schloss Lüntenbeck, Lüntenbeck 1, 42327 Wuppertal

Schloss Lüntenbeck, Lüntenbeck 1, 42327 Wuppertal Anfahrt: Parkplatz Schloss Lüntenbeck fußläufig erreichbar

Weihnachtsmarkt am Schloss Lüntenbeck in Wuppertal: Was kostet der Eintritt auf dem Weihnachtsmarkt Schloss Lüntenbeck? Foto: Joerg Lange

Grünewalder Adventstraum: Weihnachtsmarkt auf Schloss Grünewald in Solingen

Auch dieser Weihnachtsmarkt kann mit einem Schloss dienen: Der Grünewalder Adventstraum in Solingen-Gräfrath findet am Fuße des Schlosses Grünewald statt. An den ersten drei Adventswochenenden ist der Weihnachtsmarkt, der 2023 zum 18. Mal stattfindet, geöffnet. Geplant sind laut Angaben der Veranstalter über 100 Aussteller in den Bereichen Kunst, Kunsthandwerk, historisches Handwerk und modernes Design.

Im wahrsten Sinne ein „Highlight“ ist die beleuchtete Parklandschaft, für die über 1500 Meter Lichterketten gespannt werden. Darüber hinaus gibt es verschiedene Aktionen für Kinder, die beispielsweise ihre Wünsche „mit Mondstaub in den Himmel pusten“ können. Weitere Informationen zum Grünewalder Adventstraum gibt es auf der Website des Schlosses Grünewald.

Wie lange ist in Essen-Steele 2023 der Weihnachtsmarkt geöffnet?

Im Essener Osten macht ein Weihnachtsmarkt Jahr für Jahr den Anfang: Der Weihnachtsmarkt in Essen-Steele ist bereits seit dem 2. November für Besucher geöffnet – mitten im Herbst. Damit gilt er als einer der ersten Weihnachtsmärkte deutschlandweit.

Der Weihnachtsmarkt in Essen-Steele ist zwei Monate von Anfang November bis Ende Dezember geöffnet. (Archivbild) Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Auf dem Kaiser-Otto-Platz und dem Grendplatz finden in zwei Monaten Laufzeit mehrere Höhepunkte statt: Es soll ein Comedy-Program, eine Schlagerbühne und ein Eisenbahndorf geben – zudem landet der Nikolaus mit einem Helikopter auf dem Weihnachtsmarkt (6. Dezember um 15 Uhr). Dazu kommen kulinarische Leckerbissen wie die Spiral- oder Peruanische Kartoffel, sogenannte „Corndogs“ aus den USA sowie heiße Maronen und einiges mehr.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von elf bis 20 Uhr; Samstag und Sonntag von 13 bis 20 Uhr

Montag bis Freitag von elf bis 20 Uhr; Samstag und Sonntag von 13 bis 20 Uhr Glühweinhütte Almstube : Von Donnerstag bis Sonntag bis 22 Uhr

: Von Donnerstag bis Sonntag bis 22 Uhr Eintritt: kostenlos

kostenlos Adresse: Kaiser-Otto-Platz und Grendplatz, 45276 Essen

Kaiser-Otto-Platz und Grendplatz, 45276 Essen Anfahrt: Umliegende Parkhäuser: Kaiser-Wilhelm-Platz, Grendtor und Isinger Tor; S-Bahn-Station: Essen-Steele.

Weihnachtsmärkte in Velbert und Umgebung sind voller Besonderheiten

Unser WAZ-Fazit: In Velbert und Umgebung gibt es zahlreiche Weihnachtsmärkte. Es lohnt sich, in der Vorweihnachtszeit viele verschiedene von ihnen auszuprobieren. Jeder Weihnachtsmarkt, ob in Velbert, Wülfrath, Mettmann, Essen oder Wuppertal hat seine Besonderheiten. Ob jemand schon mal auf jedem einzelnen der Weihnachtsmärkte war?

