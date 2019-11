Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtsessen zusammenstellen

Die Tafel bittet zum nunmehr zwölften Mal um Unterstützung bei ihrer großen Weihnachtstüten-Aktion. Erneut rufen die Ehrenamtlichen dazu auf, ein Weihnachtsessen für Alleinstehende oder Familien zusammenzustellen.

Alle Zutaten werden in eine Tüte oder ein Paket gepackt, bei der Tafel abgegeben und am Folgetag unmittelbar an bedürftige Menschen weitergegeben. In Neviges ist die Annahme am Montag, 16. Dezember, von 11 bis 18 Uhr; die Ausgabe erfolgt am 17. 12. von 13 bis 17 Uhr.