Weihnachtsessen in Velbert: Welche Restaurants haben Platz?

Velbert. Wer an Weihnachten einen Platz in Velberts Restaurants bekommen möchte, muss sich beeilen. In ein paar Lokalen sind noch Tische fürs Fest frei.

Was wäre Weihnachten ohne leckeres Essen? Für die meisten Velberterinnen und Velberter ist das heilige Fest immer auch mit Schlemmen verbunden – vor allem die Weihnachtsgans oder das Wild darf bei vielen nicht fehlen. Wer dafür nicht selbst am Herd stehen möchte, steht dieses Jahr stattdessen vor einem Problem: Zahlreiche Restaurants in Velbert sind für die Feiertage bereits ausgebucht. Wo vielleicht noch Plätze zu Weihnachten frei sind, erfahren Sie hier.

Viele reservieren an Weihnachten fürs Folgejahr

Sowohl die Kleine Schweiz als auch das Haus Stemberg sind ausgebucht. „Das ist nichts Neues“, so Walter Stemberg gegenüber der WAZ-Redaktion. Schließlich würden die meisten ihrer Gäste noch am selben Tag direkt für das nächste Jahr reservieren. Demnach seien an Weihnachten zum Großteil immer dieselben Leute da. Die Folge: Schon an Weihnachten ist das Haus Stemberg zu 70 Prozent für das Folgejahr ausgelastet. Wer hier einen Tisch bekommen möchte, muss mehr als schnell sein.

Ähnlich ist die Situation bei der Kleinen Schweiz: „Sieht bei uns genauso aus“, erzählt Inhaber Jonas Wiehoff. Mitte November sei bereits alles ausgebucht, was allerdings auch relativ schnell gehe. „Es kommen meistens dieselben Leute, die direkt für das nächste Jahr reservieren“, heißt es hier ebenfalls.

Wer nicht auf Speisen der Kleinen Schweiz an Weihnachten verzichten möchte, kann im Vorhinein die Gans als „Außer Haus Angebot“ bestellen. Bis zum 18. Dezember nimmt die Kleine Schweiz telefonische Bestellungen entgegen, die an Weihnachten abgeholt werden können (02053-6225).

Bürgerstube Velbert und Landhaus Stolberg haben noch Plätze frei

Dennoch gibt es ein paar Restaurants, die noch freie Plätze für hungrige Weihnachtsgäste haben. Blazenka Biester, Inhaberin der Bürgerstube in Velbert, berichtet zwar: „Wir sind schon ziemlich ausgebucht.“ Das gelte sowohl für die Feiertage als auch für die Vorweihnachtszeit. Allerdings: Vereinzelt hätten sie noch Plätze frei. Mit etwas Glück können Velberterinnen und Velberter also Ende Dezember in der Bürgerstube unterkommen.

Das Landhaus Stolberg verkündet auf der eigenen Website, dass sowohl der Brunch am 1. Advent als auch am 3. Advent bereits ausgebucht sind. Hoffnung besteht für die Velberter hingegen für den 1. und 2. Weihnachtstag: „Nur noch wenige Plätze frei“, heißt es. An diesen Tagen soll es dort mittags und abends ein Buffet geben. Gleichermaßen ist an Silvester ab 17.30 Uhr eine „Mischung aus Menü und Buffet zum Thema ‘Polen’“ geplant – auch dafür nimmt das Landhaus Stolberg noch Reservierungen an.

Haus Nickhorn empfiehlt: Weihnachten mit der Familie feiern

Drazenko Kraljevic, Inhaber des Haus Nickhorn, stellt klar: „Weihnachten haben wir zu! Wir haben Betriebs- und Familienpause.“ Zugleich sagt er: „Das ist eine gescheite Lösung für alle Gastronomen.“ „Wenn es das ganze Jahr über nicht läuft, dann reißen es die zwei Tage auch nicht raus“, fügt Kraljevic hinzu. Stattdessen wolle er sich an den Feiertagen um seine Familie kümmern – das gelte auch für sein Personal. Deshalb hat das Haus Nickhorn vom 18. Dezember bis einschließlich zum 3. Januar geschlossen.

