WAZ-Leser ärgern sich über Dreck in Langenberger Park

Der Spielplatz am Pferdemarkt in Langenberg ist ein beliebter Treffpunkt, gerade an Wochenenden. Doch, so klagt eine Langenbergerin, sei es dort hinterher immer dreckig. Glasscherben und Hundekot zählten zu den unschönen Hinterlassenschaften. Das Ordnungsamt hat den Park aber schon im Blick.