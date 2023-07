Unbekannte Täter sind in eine Velberter Gaststätte eingebrochen.

Kriminalität Was unbekannte Einbrecher in einem Velberter Lokal stahlen

Velbert. Unbekannte sind in eine Gaststätte in Velbert-Mitte eingebrochen. Sie haben die Eingangstür geknackt. Was die Täter alles mitgehen ließen.

Bislang noch unbekannte Täter sind in der Nacht zu Sonntag (9. Juli) sind in eine Gaststätte an der Kurze Straße eingebrochen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen der Polizei brachen die Täter hierzu im Zeitraum zwischen 21 Uhr am Samstagabend und 7.45 Uhr am Sonntagmorgen die Haupteingangstür auf.

Höhe des Schadens steht noch nicht fest

Anschließend leerten sie noch zwei Spielautomaten und brachen die Kasse auf. Die Höhe des Beuteschadens stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend fest. Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

