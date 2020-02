Was ist ein Oldie?

Was ist ein Oldie?

Es gibt, laut Lexikon der Musik, keine allgemeingültige Abgrenzung, wann ein Titel ein Oldie ist und wann nicht. In der Pop- und Rockmusik galten lange Zeit die Songs der 1950er- bis 1970er-Jahre als Oldies.

Per Definition gehören aber auch die Lieder aus der Zeit davor dazu. Inzwischen sind auch Titel aus den 1980ern und 1990er-Jahren als Oldie zu bezeichnen. Die Oldies altern meistens mit ihren ersten Hörern. Sie finden Einzug in Formatradios und in Ü-30 oder Ü-40-Partys für Besucher mit dem entsprechenden Mindestalter.

Über Jahre hinweg erfolgreiche und bekannte Oldies werden auch als Evergreens bezeichnet.