Hier zieht in Kürze das ganz normale VHS-Leben ein. Das Leitungsteam der Volkshochschule hat dieser Tage das neue Domizil im Forum Velbert inspiziert.

Volkshochschule Was ist anders? Erste Eindrücke aus Velberts neuer VHS

Velbert/Heiligenhaus. Das Herbstsemester 2023 der Volkshochschule bringt nicht nur 400, teils neue Kurse. Es eröffnet in Velbert noch ganz andere tolle Perspektiven.

Nach gut 50 Jahren an der Nedderstraße 50 bezieht die Volkshochschule (VHS) Velbert/Heiligenhaus in Velbert-Mitte jetzt tatsächlich einen neuen Standort und geht ins (auch konzeptionell) neu gestaltete Forum Velbert. Die Zeit der Vorfreude auf ein neues Domizil währte lang, für manchen Geschmack etwas zu lang. Zwischenzeitliche Ansätze, etwa eine Unterbringung im Hertie-Gebäude, wurden durchweg verworfen.

Es habe wiederholt Klagen von Teilnehmern über die Bedingungen an der Nedderstraße gegeben und so manches Mal sei auch einiges schön geredet worden, hieß es jetzt beim rundum positiven Ausblick auf das neue Herbstsemester 2023 sowie auf die künftigen Räume. Passend dazu lautet das Semester-Thema „Begegnungen & Zukunft“.

Neue Perspektiven fürs Lehren und Lernen in Velbert

Präsentierten gemeinsam das neue Semester-Programm: (v. li.) Michael Beck, Rüdiger Henseling, Beate Buchborn und Laura Jüngst. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Ihre Qualität sei deutlich besser; sie seien mit Whiteboards und WLan ausgestattet, erlaubten ruhiges Lernen und Arbeiten, man könne Teilnehmer hinzuschalten und Hybrid-Kurse durchführen, beschreibt Rüdiger Henseling die 13 Kursräume und ihre Möglichkeiten. Alles auf einer Ebene, barrierefrei (erreichbar), mit adäquaten hygienischen Standards, so der VHS-Direktor.

Danke für die Treue und Geduld

Er sieht „ganz neue Perspektiven“ fürs Lehren und Lernen. In seinem Vorwort des Programmheftes, das ab sofort 6500-fach ausliegt, dankt er Teilnehmern und Freunden der Zwei-Städte-Einrichtung ausdrücklich „für ihre Treue und Verlässlichkeit“, ebenso für „die Geduld und Bereitschaft“, mit den „nicht immer ganz einfachen Gegebenheiten“ am Alt-Standort umzugehen.

Spezielle Kurse fix ausgebucht und aufgestockt

„Tolle Büros“ – neun an der Zahl und sternförmig angeordnet – hat Michael Beck im eigens für die VHS-Zwecke aufgestockten Forum außer den Unterrichtsräumen gesehen. Der Heiligenhauser Bürgermeister ist seit nahezu 19 Jahren Verbandsvorsteher. Ausdrücklich erwähnt er den Umstand, dass alle Kurse im Nu ausgebucht waren, die an die Firmen der Schlüsselregion und ihre Mitarbeiter adressiert sind. Neun waren’s zunächst, das wurde aufgrund des Ansturms schon auf 14 aufgestockt. Insgesamt sind’s rund 2000 VHS-Quadratmeter, „ähnlich wie bisher“.

So viele Angebote wie selten

Der aufgestockte Bereich des ehemaligen Forum Niederberg (re.), das nunmehr Forum Velbert genannt wird, ist auf diesem Luftbild sehr gut zu erkennen. Es ist gut zwei Monate alt. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Die Freude, sie kennt zurzeit kaum Grenzen: über die neuen Räumlichkeiten, die verbesserten Lern- und Arbeitsbedingungen, das schöne Ambiente, vor allem aber die Vorfreude „auf die Menschen in unseren Städten. Denn sie werden es sein, die unser Haus mit Leben und neuem Geist füllen“.

Buchungen zumeist online

Die Hochschule für alle erholt sich zunehmend von den Folgen der Pandemie. So sind zuletzt im Frühjahrssemester 380 Kurse bzw. 12.400 Unterrichtseinheiten gelaufen. Für den Herbst sind’s „so viele Angebote wie selten“: rund 400 Kurse mit 14.400 Unterrichtsstunden. Der überwiegende Teil der Buchungen erfolgt online. Zu den Highlights im Herbst-Repertoire zählt das Leitungsteam Offerten wie Bildungsurlaube, die elf Fremdsprachen incl. Japanisch-Ferienkurs, Bewegung für Menschen mit Behinderung, Elterncoaching-Kurse und nicht zuletzt eine entgeltfreie Vortragsreihe zu einer drängenden Frage: „Energiewende, Heizungsgesetze – Was kann eine Lösung sein?“

Integrationskurse ziehen hinterher

Herbstsemester-Beginn ist am 1. August. Und zwar vom Start weg im Forum. Die mittlerweile 22 parallel laufenden Integrationskurse – „Der Bedarf ist unglaublich“ – ziehen dann nach und nach hinterher. Die Weiterverwendung bzw. etwaige Zukunft der Alt-Immobilie an der Nedderstraße ist übrigens offen. Das werde noch intern geprüft, hieß es auf WAZ-Nachfrage im Rathaus.

Aufgrund des Umzugs von der Nedderstraße ins Forum Niederberg bleibt die VHS-Verwaltung vom 18. bis zum 23. Juli geschlossen. In dieser Zeit ist das Team auch telefonisch oder per E-Mail nicht erreichbar.

>>> Anmeldungen auf dreierlei Art möglich

Anmeldungen sind ab sofort telefonisch oder online möglich. Telefonisch sind die Mitarbeiter der VHS unter 02051 9496-0 erreichbar. Online-Anmeldungen können über die Homepage www.vhs-vh.de oder per E-Mail aninfo@vhs-vh.de vorgenommen werden.

Persönliche Anmeldungen in Velbert werden wie folgt angenommen: mo bis do 9 - 13, fr 9 - 12, mo 14 - 16 und do 14 - 18 Uhr.

Im Heiligenhauser Bürgerbüro sind persönliche Anmelduntgen zu den üblichen Öffnungszeiten möglich: mo bis fr 8.30 - 12.30, mo und do 14 - 18 Uhr sowie jeden zweiten und vierten Samstag im Monat 9 - 13 Uhr.

