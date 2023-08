Kriminalität Was geschah in Velberter Schwimmbad? Frau erhebt Vorwürfe

Velbert. Ein unbekannter Mann soll im Velberter Parkbad eine junge Frau in der Umkleidekabine sexuell belästigt haben. Was dort genau passiert ist.

Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag, 28. August, versucht, eine 20-Jährige in einer Umkleidekabine eines Velberter Schwimmbades zu filmen. Dies berichtet die Velberter Polizei.

Der Mann floh unerkannt, die junge Frau erstattete Anzeige wegen des sogenannten „upskirting“.

In einer Einzelkabine im Velberter Parkbad

Gegen 17.40 Uhr wollte sich eine 20-Jährige nach dem Schwimmen in eine Einzelumkleide im Parkbad umziehen. Ein Mann belegte die angrenzende Nachbarkabine und wenige Minuten später bemerkte die junge Frau, dass der Schuh des Mannes in ihre Kabine hineinragte. In dem Schuh war deutlich erkennbar eine Kamera eingelegt, die die Kabine, in der sich die 20-Jährige umkleidete, filmte.

Die junge Frau hat Anzeige erstattet

Die junge Frau wartete, bis der Mann die Nachbarkabine verlassen hatte und wandte sich anschließend an das Aufsichtspersonal. Der Verdächtige hatte das Bad aber wieder verlassen und die 20-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei.

Freiheitsstrafe droht

Das sogenannten „upskirting“ oder „downblousing“, also das heimliche Fotografieren des Intimbereichs oder des Ausschnitts sowie die Weiterverbreitung solch angefertigter Aufnahmen ist eine Straftat und wird als Sexualdelikt eingestuft. § 184k StGB „Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen“ sieht eine Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren vor.

Beschreibung liegt vor

Der Tatverdächtige kann folgendermaßen beschrieben werden: circa 60 bis 70 Jahre alt, circa 180-190 cm groß, dick, kurze graue Haare. Er war bekleidet mit einem hellen T-Shirt mit Graffitischrift und einer kurzen dunklen Hose. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder zur Identität des Tatverdächtigen tätigen können, sich mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

