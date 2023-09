Das Restaurant "Bella Bella Mozzarella" in der Stadtgalerie Velbert ist derzeit geschlossen.

Gastronomie Was es Neues vom Restaurant in der Stadtgalerie Velbert gibt

Velbert. Das italienische Restaurant „Bella Bella Mozzarella“ ist seit Wochen wegen eines Wasserschadens geschlossen. Nun gibt es ein „Lebenszeichen“.

In den letzten Tagen und Wochen standen alle, die im Restaurant „Bella Bella Mozzarella“ in der Stadtgalerie Velbert essen oder etwas trinken wollten, vor verschlossenen Türen. Zumal über die Schließung wegen eines Wasserschadens nicht auf der Homepage informiert wurde, sondern nur in sozialen Netzwerken – oder vor der Tür stehend durch einen ausgedruckten Zettel.

Nun hat das Restaurant – ebenfalls via Facebook – verkündet, dass man ab Samstag, 23. September, 17 Uhr, wieder öffnen werde. Damit wäre das Restaurant dann auch pünktlich zum großen Eröffnungstag des Forums Velbert – dieser ist am 24. September – wieder geöffnet.

Im neuen – zusätzlichen – „Bella Bella Mozzarella“ in Hattingen gibt es noch keinen konkreten Eröffnungstermin. Dieser hatte sich mehrfach verzögert, ebenfalls wegen eines Wasserschadens.

