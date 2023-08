Was Einbrecher aus einer Velberter Praxis gestohlen haben

Velbert. Unbekannte sind am Wochenende in eine Arztpraxis in Velbert-Birth eingedrungen. Dabei haben sie einiges gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte sind am Wochenende in die Geschäftsräume einer Arztpraxis an der Birther Straße in Velbert-Birth eingebrochen.

Kellertür in Velbert aufgebrochen

Die Einbrecher hebelten hierzu eine Kellertür gewaltsam auf und durchsuchten die Praxisräume nach Wertgegenständen. Der oder die Einbrecher entwendeten nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen Elektronikgeräte im Wert von mehreren tausend Euro und verließen den Tatort vermutlich auf dem Einstiegsweg.

Der entstandene Sachschaden an den Räumen wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert