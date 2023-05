Sarah Kerskins, Kira, Emilia und Leon (v. l.) treten im großen Schubkarrenrennen der Sonnenschule in Velbert-Neviges gegeneinander an.

Schule Was die Grundschüler in Neviges so richtig jubeln lässt

Neviges. Beim Sommerfest der Sonnenschule in Velbert-Neviges gab es viele Spiele für Kinder. Eine Aktion sorgte für eine lange Schlange auf dem Schulhof.

Die Sonne scheint durch die Bäume, Dosen fallen scheppernd zu Boden, ausgelassene Kinderstimmen sind zu hören. Auf dem Schulhof der Sonnenschule toben und spielen unzählige Kinder. Die meisten von ihnen haben eine Stempelkarte um den Hals hängen. Viele Eltern stehen oder sitzen in kleinen Gruppen zusammen und plaudern. Es ist Sommerfest an der Nevigeser Grundschule.

„Endlich, nach so langer Zeit mal wieder“, sagt Rektorin Ilka Katherina Powilleit. Das letzte Sommerfest sei vor fünf Jahren gewesen. Dann kam Corona – und damit eine lange Zwangspause.

Tauziehen links, Bobbycar-Rennen rechts: Viele Aktionen auf Schulhof in Neviges

Jede Klasse hat sich eine Station ausgedacht Beim Betreten des Schulhofes sieht man auf der linken Seite, Kinder, die an einem langen Seil ziehen, daneben ein Schild: „Tauziehen 4a“. Auf der rechten Seite befindet sich das „Bobbycar-Rennen 2b“. Auf dem unteren Teil des Schulhofes sind noch mehr Stationen. Darunter Dosenwerfen, Torwandschießen und Schubkarren-Rennen, bei dem sich die Kinder so schnell es geht gegenseitig in Schubkarren um Hüttchen schieben. Hierbei kommt das gegenseitige Anfeuern natürlich nicht zu kurz. Jede Klasse habe sich gemeinsam mit ihrer Elternschaft eine individuelle Station ausgedacht und aufgebaut, so Ilka Katherina Powilleit.

Hüpfen, Waffeln und viele bemalte Gesichter in der Sonnenschule

Neben den Stationen, gibt es auch noch eine bunte Hüpfburg, die durch die vielen springenden Kinder ziemlich wackelt. Im Inneren der Schule duftet es nach frisch gebackenen Waffeln. Mit bunt bemalten Gesichtern und Waffeln mit Puderzucker in der Hand laufen die Kinder wieder auf den Schulhof. Drinnen gibt es nämlich nicht nur Waffeln und das Kuchenbuffet „Café Sonnenschein“, sondern auch das Angebot „Kinderschminken“, wo Motive wie blau glitzernde Schwäne und bunte Schmetterlinge auf die Gesichter der Kinder gemalt werden.

Die Favoriten der Kinder: Schubkarrenrennen und Gummibärchen-Memory

Sophie aus der 3b hat sich ihr Gesicht bereits schminken lassen, ihre Stempelkarte ist auch schon zur Hälfte gefüllt. „Am meisten Spaß hatte ich beim Schubkarrenrennen“, sagt die Drittklässlerin. Das habe sie gemeinsam mit ihrem kleinen Bruder Niklas gemacht. Der komme schließlich nach den Sommerferien in die erste Klasse und war als zukünftiger Sonnenschüler auch zum Sommerfest eingeladen. Julia aus der 4b hingegen gefällt das Gummibärchen Memory besser: „Der Gewinner kriegt nämlich eine Süßigkeit“, sagt sie.

Auf dem Schulhof der Sonnenschule in Neviges gab es zahlreiche Aktionen für die Schülerinnen und Schüler. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Für alle Kinder, die eine volle Stempelkarte haben, gebe es einen Trinkbecher mit Schullogo zu gewinnen, so Schulverwaltungsassistentin Birgit Semper. Darum laufen die Schüler von einer Station zur nächsten, um ihre Karte zu vervollständigen.

Plötzlich stürmen Kinder aus allen Ecken des Schulhofes herbei

Doch plötzlich wendet sich die Aufmerksamkeit der Kinder von den Stationen. Ein Eiswagen fährt auf den Schulhof. Dieser kommt gerade zum Stehen, da hat sich schon eine Schlange von Kindern quer über die den ganzen oberen Teil des Schulhofes gebildet. Aus allen Ecken des Schulhofes stürmen sie herbei in Richtung des Eiswagens. Jedes Kind habe vom Fördervereins einen Eisgutschein bekommen, so die Rektorin. „Auch die neuen Erstklässler, die nach den Sommerferien eingeschult werden, haben ein Eisgutschein per Post zugesendet bekommen.“

Die ganze Schule fährt ins Irrland nach Kevelaer

Neben der kühlen Eis-Erfrischung und dem Kuchen- und Waffelbuffet wird am Grillstand auch der herzhafte Hunger gestillt. Im Gegenzug für eine Spende erhält man alle möglichen Leckereien. Die Spenden fließen anschließend in die Kasse des Fördervereins. „Das Geld soll natürlich den Kindern zugute kommen“, sagt die Schulleiterin. Darum haben sie sich etwas ganz besonderes überlegt: „Die ganze Schule wird gemeinsam in den Freizeitpark „Irrland“ nach Kevelaer fahren.“ Ein Event, auf das sich Schüler und Lehrer schon jetzt sehr freuen.

>>> Weiteres Event der Sonnenschule in Neviges

Das nächste Event der Schule ist der „Trommelzauber“.

Dabei erlernen die Grundschüler eine Woche lang das Trommeln.

Am Ende der Woche gibt es eine große Abschlussaufführung für Eltern und Geschwister.

