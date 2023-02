Diese Ansicht von Velbert hat ebenfalls eine künstliche Intelligenz erschaffen: das Programm Dall-E. Auch wenn man viel Fantasie benötigt, um hier eine Velberter Ansicht zu finden (vielleicht noch Langenberg). Bei Dall-E gibt man Anweisungen zur Art des Bildes an, das Programm errechnet daraus verschiedene Entwürfe. Hier lautete die Anweisung: „a photograph of the city of velbert newspaper style“ – also Foto der Stadt Velbert im Stile eines Zeitungsfotos.