Was das Weinfest in Velbert seit 34 Jahren so einmalig macht

Velbert. Ein Weinfest mit Wein aus einem einzigen Ort statt aus möglichst vielen unterschiedlichen Anbaugebieten: In Velbert funktioniert dieses Konzept.

Michael Schmidt, Vorsitzender der Karnevalsgesellschaft „Große Velberter“, hofft, dass es nicht wie 2015 kommt: Vor acht Jahren nahm sich der Sommer pünktlich zum Velberter Weinfest eine Auszeit. „Da haben wir dann ganz spontan Glühwein angeboten und fast 30 Liter an einem Tag verkauft“, erinnert sich Schmidt.

So wie letztes Jahr – 2022 – muss es aber auch nicht sein. Da schwitzten Winzer, Besucher und Veranstalter bei weit mehr als 30 Grad. „Gute 20 Grad – kein Regen, das wäre für dieses Jahr perfekt“, sagt Daniela Dippel von der Werbegemeinschaft „Velbert aktiv“, die das Weinfest ausrichtet.

In diesem Jahr gibt es keine Flammkuchen beim Velberter Weinfest

Für die nunmehr 32. Auflage im 34. Jahr (zweimal musste das Fest ausfallen) des „schönsten Festes in Velbert“, wie Volker Böhmer (ebenfalls „Velbert aktiv“) es bezeichnet, gibt es viel Bewährtes und wenig Überraschungen. Nach einigen Umzügen freue man sich riesig, dass das Fest mittlerweile wieder auf dem Platz am Offers stattfinden könne, wo dann auch beide Ebenen einbezogen werden. Die neun Winzer und die Velberter Karnevalisten, die Wein von allen vertretenen Winzern anbieten, stehen oben auf dem Platz – unten, am Offershaus, die Gastronomieangebote. Und da gibt es tatsächlich eine Neuerung: „Es wird in diesem Jahr keine Flammkuchen geben“, sagt Volker Böhmer. Stattdessen kommt „Frank Trüffelmann“ aus Düsseldorf nach Velbert: Dahinter steckt der Trüffel-Experte Frank Hölscher, der Pasta aus dem Parmesanlaib anbietet – natürlich auf Wunsch mit hochwertigen Trüffeln.

„Dazu“, ergänzt Daniela Dippel, „gibt es natürlich wieder Flammlachs, Würstchen, Minipizzen und Crêpes – süß und herzhaft“.

Neun Winzer aus Langenlonsheim kommen wieder nach Velbert

Keine Veränderungen gibt es indes bei den Winzern. Nach wie vor sind es neun Langenlonsheimer Weinbauern, die ihre Produkte anbieten. Neun Winzer aus einem Ort – schmecken die Weine dann nicht alle ähnlich? „Nein“, sagt Volker Böhmer. „Das ist ja das Spannende – selbst Wein, der auf dem gleichen Hang angebaut wird, schmeckt ganz unterschiedlich.“ Jeder Winzer habe da seine eigene Note. Und mit dem Konzept, verschiedene Winzer aus nur einem Ort zu haben, „ist unser Weinfest außerhalb der Anbaugebiete unseres Wissens nach einmalig in Deutschland“, sagt Daniela Dippel. Es gebe immer wieder auch Bewerbungen von Winzern aus anderen Regionen – „aber wir werden bei unserem Konzept bleiben“.

„Ich habe gehört, dass der Jahrgang 2022 auf jeden Fall sehr gut sein soll“, freut sich Michael Schmidt. Das Geld, das die Karnevalisten einnehmen, fließt in die Vereinsarbeit – beispielsweise als Unterstützung für die Tanzgarden oder die Kinderprinzessin, die in der kommenden Session von der „Großen Velberter“ gestellt wird.

Das Weinfest zieht auch jüngeres Publikum an – freitags herrscht Partystimmung

Das Publikum des Weinfestes habe sich verändert, sagen alle unisono. Jünger sei es auf jeden Fall geworden. Im Detail sei es von Tag zu Tag verschieden. Am Donnerstag kämen viele Velberter nach der Arbeit auf ein Gläschen Wein – oder auch zwei oder drei – vorbei. In diesem Jahr sorgt am Donnerstagabend „Der Musik-Student“ als DJ für den passenden Sound. Freitags herrschte in den letzten Jahren Partystimmung. In diesem Jahr wird es vermutlich nicht anders sein, denn ab 19.30 Uhr steht „Foss Doll“ auf der Bühne. Am Samstag gibt es mit der „Schlager de Luxe“-Band ab 20 Uhr einen ganz anderen musikalischen Rahmen – und am Sonntag spielt der Musikzug der Feuerwehr Velbert ab 16 Uhr.

>>> Das 32. Weinfest in Velbert

Geöffnet ist das Weinfest am Donnerstag, 10. August, Freitag, 11. August, und Samstag, 12. August, von 16 bis 24 Uhr, am Sonntag. 13. August, von 12 bis 19 Uhr.

Eigene Weine oder Speisen dürfen nicht mit auf den Platz am Offers gebracht werden.

