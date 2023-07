Warum Velberter Schützen keine Chance auf diesen Titel haben

Arthur Smrecnik ist der neue Bürgerschützenkönig in Velbert-Langenberg.

Velbert-Langenberg. Bei Freischütz Langenberg wurde der neue Bürgerkönig gesucht Wer am Ende den Titel erringen konnte und warum Mitglieder nicht mitschießen.

Vor dem „Freischütz Langenberg“-Vereinsheim stehen kleine Gruppen von Menschen, die Getränke in den Händen halten und sich unterhalten. Im Inneren des Vereinsheims laufen indes Frauen in Trachten und Männer in grünen Uniformen herum.

Aus dem hinteren Zimmer sind Schussgeräusche zu hören. An diesem Samstag veranstaltet der Verein Freischütz Langenberg unter anderem das Bürgerkönigsschießen.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen, um die Königswürde mitzuschießen. Ausgeschlossen von der Teilnahme sind jedoch alle Vereinsmitglieder, sagt der Vorsitzende Volker Münchow. Denn es sollen auch diejenigen eine Chance haben, die nicht regelmäßig am Schießstand zu finden sind.

Wer den Adler an der richtigen Stelle trifft, wird König

In diesem Jahr versuchen knapp 20 Bürgerinnen und Bürger ihr Glück. Sie schießen mit Druckluftgewehren aus einer Distanz von zehn Metern. Das Ziel ist es, einen hölzernen Adler herunterzuschießen. Dieser ist an einer Stelle angesägt. Wer den angesägten Punkt richtig trifft, kann den Adler zu Fall bringen.

Die große Frage lautet: Wo ist der Adler angesägt?

Die Schwierigkeit besteht darin, dass nur derjenige, der die Stelle angesägt hat, weiß, wo sie ist. Runde für Runde können die Teilnehmenden nun ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. Nebenan sitzen diejenigen, die nicht mitschießen. In dem Raum sind Tische und Bänke aufgebaut. Es gibt ein kleines Kuchenbuffet – und an der Bar werden Kaffee, Bier und Softgetränke ausgeschenkt.

Plötzlich Jubel: Der Bürgerschützenkönig steht fest

Doch dann ertönt plötzlich lauter Jubel aus der kleinen Schießanlage im hinteren Zimmer. Einige Leute kommen von draußen rein, um zu sehen, was passiert ist. „Unser neuer Bürgerschützenkönig heißt Arthur“, verkündet der Vorsitzende Volker Münchow. Im 67. Schuss konnte Arthur Smrecnik den Holzadler herunterschießen. „Glückwunsch zu dieser tollen Leistung“, so der Vorsitzende.

Bei Freischütz Langenberg wurde der neue Bürgerkönig oder die neue Bürgerkönigin gesucht. Foto: Freischütz Langenberg

Andre Lange hat ebenfalls mitgeschossen. Obwohl er kein Bürgerschützenkönig geworden ist, sagt er: „Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal mitgemacht, aber es hat mir sehr gut gefallen.“ Einige Teilnehmer waren schon mehrfach dabei, „aber diesmal haben wir auch ganz viele Frischlinge gehabt“, sagt Volker Münchow.

Langenberger Vereine halten zusammen

Einer, der kein Frischling ist, ist Frank von Hagen. Er war 2018 Bürgerschützenkönig. „Ich bin hier, um einen befreundeten Verein zu besuchen“, sagt er. Frank von Hagen ist der erste Vorsitzende der Marinekameradschaft Langenberg 1928. „Langenberger Vereine müssen schließlich zusammenhalten.“ Um Bürgerschützenkönig zu werden, gehöre nicht nur reines Können, sondern auch eine Prise Glück dazu, sagt Frank von Hagen.

Vereinsinternes Königsschießen: Wer wird der neue Repräsentant des Vereins?

Ab 18 Uhr geht es dann weiter mit dem vereinsinternen Königsschießen. Anders als beim Bürgerkönigsschießen wird auf Zielscheiben geschossen. Derjenige mit der höchsten Punktzahl wird am Ende König – und darf den Verein repräsentieren.

Der Bürgerschützenkönig hat keine Verpflichtungen, wird aber ein Jahr lang zu allen Events des Freischütz Langenbergs eingeladen. Am kommenden Samstag wird der Bürgerkönig auf dem Schützenfest auch offiziell geehrt.

>>> Schützenfest in Langenberg

Am kommenden Wochenende ist Schützenfest in Langenberg.

Am 6. August findet ab 11 Uhr zunächst ein Frühschoppen am Vereinsheim im Nizzatal statt.

Um 18.30 Uhr ist dann der Einmarsch der Majestäten, ab 19.30 Uhr Tanzabend mit DJ und Programm – bei freiem Eintritt.

