Warum Rettungshubschrauber an Velberter Grundschule landet

Velbert. Ein Rettungshubschrauber ist am Dienstagmorgen in der Nähe der Grundschule Kastanienallee in Velbert im Einsatz gewesen. Was dort passiert ist.

Ein Rettungshubschrauber ist am Dienstagmorgen an der Grundschule Kastanienallee gelandet. Nach ersten Aussagen der Feuerwehr ist in der Nähe eine erwachsene Person so unglücklich eine Treppe herunter gefallen, dass die schwer am Kopf verletzt wurde.

Aus Velbert in ein Krankenhaus geflogen

Die Rettungskräfte riefen wegen der Schwere der Verletzungen den Rettungshubschrauber. Die Polizei sicherte die Umgebung ab, damit Christoph 9 sicher landen konnte. Der Helikopter flog die verletzte Person in ein Krankenhaus.

