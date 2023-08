Warum in Velberts Fußgängerzone 118 Oldtimer anrollen

Velbert/Heiligenhaus. Die Lions Ruhr-Rallye findet ihren spannenden Abschluss in Velberts Fußgängerzone. Start ist in Heiligenhaus. Es ist eine Benefiz-Aktion.

Die Velberter Fußgängerzone ist normalerweise kein Ort für Schönheitskonkurrenzen jeglicher Art. Das ist am kommenden Sonntag, 20. August, allerdings einmal gründlich anders: Ab ca. 16.30 Uhr, so der Zeitplan, findet nämlich in der gesamten Fußgängerzone Friedrichstraße im Zuge der nunmehr 15. Lions Ruhr-Rallye für die Freundinnen und Freunde historischer Automobile ein großer „Concours d’Elegance“ statt. Dabei wird jedes Fahrzeug vorgestellt und von einer Jury, die in Höhe der Sparkasse HRV platziert sein wird, bewertet. Nach Auskunft von Prof. Dr. Mark Goepel sind bisher bereits insgesamt 118 Automobile für die Teilnahme gemeldet.

Frühstück und Start in Heiligenhaus

Einfach malerisch: Die Wasserburg Schloss Anholt mit ihrem herrlichen Park in Isselburg ist das Ziel für die Mittagspause. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Der aktuelle Orga-Leiter ist seit 2011 Mitglied im hiesigen Lions-Club Velbert-Heiligenhaus. Und seit 2012 startet die traditionsreiche Rallye schon – bis auf eine Ausnahme – vom Gelände des Mercedes-Benz Classic Centers Frank Wagner in Heiligenhaus, wo die Teilnehmer dieses Mal gegen 7.30 Uhr eintreffen, zusammen frühstücken und nach der Fahrer-Besprechung miteinander die lange Reihe der erfolgreichen Benefiz-Rallye-Veranstaltungen fortsetzen.

Stets namhafte Spendenbeiträge

Es sei dank der zahIreichen Teilnahmen in den zurückliegenden Jahren immer gelungen, jeweils namhafte Spendenbeträge an die vom Präsidium des Clubs bestimmten Benefiz-Nehmer weiterzuleiten, bilanziert Goepel. Aktuell ist Dr. Dirk Schulz Präsident des Lions-Clubs Velbert-Heiligenhaus. „In diesem Jahr wollen wir die Einrichtung der Speziellen Ambulanten Palliativ-Versorgung in unserer Region unterstützen, die sich mit Ärztinnen, Ärzten, Schwestern und Pflegern um schwerst Erkrankte in ihrer häuslichen Umgebung kümmert“, heißt es in der Einladung zur 15. Rallye.

Durchs Münsterland und am Niederrhein

Seit 1999 Landrat im Kreis Mettmann und auch bekennender Oldtimerfan: Thomas Hendele gehört zur Jury. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

Die diesjährige Ausfahrt führt die Rallye-Teilnehmer von Heiligenhaus aus „auf möglichst schönen Straßen und Nebenwegen“ in und durch das westliche Münsterland sowie die Region Niederrhein. Mittagsziel der Tour ist das Wasserschloss Anholt in Isselburg. Tja, und nach der Rücktour wird’s ernst, dann steht der erwähnte „Concours d’Elegance“ an. Laut Wikipedia-Beschreibung handelt es sich dabei um ein Treffen von Besitzern zumeist höchstwertiger, im Bestzustand befindlicher historischer Automobile, bei denen diese in einem Wettbewerb um Zustand, Originalität, Schönheit und oft auch Historie bewertet werden. Ein Jury-Mitglied ist Sonntag übrigens der langjährige Kreis Mettmanner Landrat Thomas Hendele. Er sei bekennender Oldtimerfan, so die Lions, und habe mehrfach schon selbst bei ihrer Benefiz-Rallye mitgemacht.

