Warum die Ausfahrt der A44 noch länger gesperrt bleibt

Velbert. Die Autobahn GmbH teilt mit, dass die Ausfahrt auf der A44 in Richtung Düsseldorf noch weiter gesperrt bleibt. Das sind die Gründe.

Die Autobahn GmbH Rheinland verlängert auf der A44 in Fahrtrichtung Düsseldorf die Sperrung der Ausfahrt Velbert-Nord. Noch bis voraussichtlich 25. September erweitert die Autobahn GmbH die Ausfahrt um einen zusätzlichen Fahrstreifen. Umleitungen sind beschildert und führen über die Anschlussstelle Hetterscheidt.

Arbeiten in Velbert verzögert

Eigentlich hätte die Sperrung am 1. September aufgehoben werden sollen, so war der Plan. Aber zum einen habe das beinahe ständig schlechte Wetter die Arbeiten verzögert, so Sprecher Olaf Wüllner. Zum anderen gebe es momentan viele Bauarbeiten und das Material sei knapp. So hätte die ausführende Firma die Baustoffe nicht rechtzeitig erhalten.

