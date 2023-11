Warum demnächst ein roter Weihnachtsbus durchs Land rollt

Adventsüberraschung: Der Weihnachtsbus der BVR ist ab nächsten Samstag unterwegs - auch in Velbert und Heiligenhaus.

Velbert. Der Busverkehr Rheinland schickt einen roten Weihnachtsbus auf die Straßen. Was Velberter Grundschüler mit diesem Fahrzeug zu tun haben.

Er ist rot und mit einer Schneelandschaft, Sternchen und Päckchen verziert: Der Weihnachtsbus der Busverkehr Rheinland (BVR) ist ab Samstag, 2. Dezember, im gesamten Gebiet des BVR (Rheinland und Ruhrgebiet) unterwegs.

Der Weihnachtsbus soll ein echter Hingucker werden. Dafür wurde ein Bus umgestaltet. Von Innen dekoriert, von außen weihnachtlich foliert unter anderem mit Bildern, die eine Grundschulklasse aus Velbert im Vorfeld gemalt hat.

Regelfahrten in Velbert und Heiligenhaus werden ersetzt

Es sollen reguläre Regelfahrten in der Adventszeit durch eine Überraschungsfahrt mit dem Weihnachtsbus ersetzt werden. Los geht es am Samstag, 2. Dezember. An welchen Tagen und Orten (bzw. Linien) der Weihnachtsbus fährt, ist aktuell noch geheim, um den Überraschungseffekt zu erhöhen.

Es lohnt sich aber, nach dem Weihnachtsbus Ausschau zu halten: Während der Fahrt gibt es für alle Fahrgäste im Bus süße Überraschungen. Zusätzlich wird täglich einem ausgewählten Fahrgast ein kleines Präsent überreicht.

Ein Dankeschön an die Fahrgäste

Mit dieser Überraschungsaktion möchte der BVR seinen Fahrgästen für die Treue im zurückliegenden Jahr danken und ihnen hoffentlich ein Lächeln ins Gesicht zaubern, heißt es.

Und nicht zuletzt würde sich das gesamte Team der BVR sehr freuen, wenn durch ihre Aktion der positive Eindruck für die Nutzung des ÖPNVs nachhaltig verstärkt wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert