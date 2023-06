Warum das Tierheim Velbert die Öffnungszeiten reduziert

Das Tierheim Velbert sucht aktuell Verstärkung bei der Tierpflege. Schornsteinfegerin Simone Wortmann will aber nicht den Job wechseln, sondern will schwarzen Hunden Glück bei der Vermittlung bringen.

Velbert. Das Tierheim Velbert streicht Öffnungszeiten – obwohl gerade besonders viele Tiere auf eine Vermittlung warten. Das ist der Grund dafür.

Das Tierheim Velbert hat am Mittwoch erklärt, dass sie einen zusätzlichen Tag in der Woche geschlossen haben. Es laufe momentan „nicht so gut“, heißt es von einer Sprecherin des Tierheims gegenüber der WAZ. Grund hierfür seien die zahlreichen Tiere und allem voran der Personalmangel. Man hoffe allerdings, „dass es bald besser wird“ – dafür haben sie auch eine zusätzliche Stelle ausgeschrieben.

Das Tierheim habe aktuell viele Tiere, viele kranke Tiere, darunter insbesondere Kitten, die ausgesetzt wurden – ein sehr zeitintensiver Zustand. Letzteres sei zwar aufgrund der Jahreszeit nicht ungewöhnlich, dennoch habe die allgemeine Situation weniger mit den Sommermonaten zu tun als mit einem allgemeinen Mangel an Mitarbeitenden.

Öffnungszeiten sind stark von der Besetzung abhängig und werden nach Bedarf geprüft

Als Folge dessen musste das Tierheim Velbert, wie auch zuletzt das Tierheim in Mülheim, seine Öffnungszeiten vorübergehend einschränken. Dementsprechend hätten sie den Dienstag erstmal von der Website genommen. Öffnen wolle das Tierheim trotzdem so oft wie möglich, da nur so auch eine Vermittlung der Tiere möglich sei – wegen der aktuellen Lage steckten sie in einem Zwiespalt.

Zukünftige Öffnungszeiten seien stark von der Besetzung abhängig und würden je nach Bedarf geprüft werden. Dabei soll die vorübergehende Lösung erstmal bis Ende Juli genutzt werden. Bis dahin können Besucher am Donnerstag und Freitag jeweils von 15 bis 17 Uhr sowie am Samstag zwischen 14 und 16.30 Uhr vorbeikommen.

Auf der Website des Tierheims Velbert ist zudem eine Stelle als Tierpflegerin/Tierpfleger ausgeschrieben. Über Bewerber und Helfer würde das Tierheim sich freuen, heißt es.

