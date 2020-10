Feuer Wärmestau am Ofen war Ursache des Feuers in Nierenhof

Velbert. Bei dem Brand im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses auf der Bonsfelder Straße war ein Mensch ums Leben gekommen.

Ein Wärmestau an einem Nachtstromspeicherofen war offenbar die Ursache für den Wohnungsbrand an der Bonsfelder Straße bei dem am Freitagmorgen in Nierenhof ein Mensch ums Leben gekommen ist. Dies teilte die Polizei jetzt mit.

Die aufwendigen Löscharbeiten, die mit einem Großaufgebot der Feuerwehr bestritten worden waren, hatten bis weit in den Freitagvormittag hineinangedauert. Der Brandort, eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines zweieinhalbgeschossigen Wohnhauses, war nach Abschluss der Löscharbeitenbeschlagnahmt worden. Im Rahmen einer Untersuchung des Tatortes durch die Brandexperten des Fachkommissariates 11 der Kreispolizeibehörde Mettmann konnten nun erste Erkenntnisse zur vermeintlichen Brandursache gewonnen werden .Die Sachschadenshöhe wird durch die Brandexperten der Polizei auf circa 100.000 Euro geschätzt. Weitere Berichte aus Velbert lesen sie hier.