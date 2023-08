„Wäre fatal“: Velberter Internat setzt auf KI und Start-Ups

Langenberg. Projektwochen, Start-Ups, Firmenbesuche: Das Internat Villa Wewersbusch in Velbert-Langenberg will den Unterricht praxisnäher gestalten.

Bereitet die Schule nicht genug auf das „wirkliche“ Leben vor? Diese Kritik zumindest wird immer wieder laut – mal von Elternverbänden, mal von Bildungsfachleuten, mal von Schülerinnen oder Schülern.

Auch Felix Kolewe bemängelt in Teilen den „fehlenden Praxisbezug im Schulunterricht“. Er ist Geschäftsführer der Villa Wewersbusch, der Privatschule im Nizzatal. Er und das Kollegium des Internats wollen das ändern – und haben damit auch schon im abgelaufenen Schuljahr angefangen.

Projektwoche vor den großen Ferien

In der letzten Woche vor den großen Ferien hat die Schule erstmal die „Start-Up-Woche“ ausgerichtet: Die Schülerinnen und Schüler sollten dabei nicht nur einen Einblick in die Welt der Unternehmensgründungen bekommen, sondern auch eigene Ideen entwickeln.

„Den Plan dazu hatten wir schon länger“, sagt Felix Kolewe. „Wir haben von Anfang an mit iPads gearbeitet und damals kam so eine Art Szene auf. Da haben wir schon viele Kontakte zu App-Entwicklern und jungen Unternehmen aus dem Bildungsbereich geknüpft.“

Projekte „greifbarer als Theorie in den Schulbüchern“

Außerdem, so ist der Pädagoge überzeugt, sind solche anschaulichen Projekte für die Schülerinnen und Schüler wesentlich greifbarer, als die Theorie aus den Schulbüchern. „Wir haben in der Woche spannende Menschen getroffen, etwa den Gründer der Kette Fit X, Jacob Fatih. Oder den Investor Carsten Puschmann.“ Unterstützung gab es zudem vom Ruhr HUB, einer Initiative, die Start-Ups im Ruhrgebiet vernetzt und fördert.

Und um was ging es konkret in der Woche? „Die Schülerinnen und Schüler haben eigene Ideen entwickelt und dazu gelernt, was alles hinter einer Firmengründung steckt.“ Also beispielsweise, welche Anforderungen erfüllt werden müssen, wie eine gute Marketingstrategie aussieht, was ein gutes Geschäftsmodell ausmacht.

Schüler motivieren, eigene Ideen umzusetzen

„Unser Plan ist, ab dem neuen Schuljahr diese Art der Projektarbeit noch viel mehr in unseren Ablauf zu integrieren.“ Die Schulleitung sei dabei auf offene Ohren gestoßen. Und dass nicht nur in der Start-Up-Szene. Auch etablierte Unternehmen zeigten sich offen für eine Zusammenarbeit.

„In jeder Schülerin und in jedem Schüler schlummern gute Ideen“, ist Felix Kolewe überzeugt. „Wir wollen sie überzeugen, dass sich auch eine Umsetzung der Ideen lohnt.“ Projekte wie die „Start-Up-Woche“ könnten dann dabei helfen, Ängste abzubauen – vor zu viel Bürokratie, vor unerfüllbaren Anforderungen. Oder auch vor dem Scheitern.

„Denn auch das gehört dazu“, sagt der Geschäftsführer der Villa Wewersbusch. „Wichtig ist nur zu erkennen, dass es so ist und daraus zu lernen.“ Auch Scheitern bringe gewisse Kompetenzen, „die bei einer möglichen Anstellung durchaus eine Rolle spielen können.“

Umgang mit künstlicher Intelligenz

Ein anderes großes Thema, mit dem sich die Schule intensiver beschäftigen will, ist der Einsatz von so genannter künstlicher Intelligenz. „Entsprechende Programme aus dem Schulleben zu verbannen wäre fatal“, findet der Geschäftsführer des Langenberger Internats.

„Stattdessen muss es darum gehen, Schülerinnen und Schüler fit für diese Entwicklung zu machen.“ Heißt: Gefahren und Chancen erkennen, den richtigen Umgang mit der neuen Technik lernen. „Nicht nur deswegen haben wir in den unteren Klassen das Fach Medienkompetenz“, erläutert Felix Kolewe.

Achtsamkeit im Umgang mit der Technik lernen

„Ich kann die Kinder ja nicht einfach auf die digitale Welt loslassen.“ Das fange damit an, „dass viele, die zu uns kommen, vorher das Tablet hauptsächlich zum Spielen genutzt oder darauf Filme geschaut haben.“ Nun aber sollen sie mit den Geräten arbeiten, „etwas völlig Neues“.

Die Kinder müssten lernen, sich selbst zu regulieren: „Wenn ich arbeite, arbeite ich. Da soll ich mich nicht durch Tik Tok oder Youtube ablenken lassen.“ Damit einher gehe das Thema Achtsamkeit: „Auch mal die Geräte weglegen, digitale Auszeiten einbauen, dem Druck widerstehen, aufs Handy schauen zu müssen.“

KI in den Unterricht einbeziehen

In einem weiteren Schritt geht es dann darum, Gefahren und Chancen künstlicher Intelligenz zu erkennen. „Das Thema steht gerade erst am Anfang und es sind interessante Fragen zu klären“, sagt Felix Kolewe. „Wer steckt hinter einer Software? Woher beziehen Programme wie Chat GPT ihre Informationen?“

Wer das wisse und dann Anfragen an die Software richtig formuliere, könne durchaus sinnvoll damit arbeiten.

Während der Projektwoche haben die Schülerinnen und Schüler eigene Ideen für ein Start-Up entwickelt. Die fünf besten wurden am Ruhr-HUB vorgestellt.

Für die Gewinner gab es eine Reise nach Berlin und Startkapital für das eigene Unternehmen. Die Idee: Eine Wecker-App die sich an Schlafphasen anpassen kann.

