Vorschlag: Hertie-Gelände soll Interims-Parkplatz werden

Die Hertie-Brache in der Velberter Oberstadt. Die Pläne für eine Bebauung sind in weite Ferne gerückt.

Velbert. Immobilienmakler Wolfgang Kartheuser möchte, dass die Brachfläche in der Oberstadt bis zu einer möglichen Bebauung sinnvoll genutzt wird.

Wolfgang Kartheuser spricht als langjähriger Immobilienmakler regelmäßig mit Einzelhändlern in Velbert. Nun wendet er sich in einem offenen Brief an die Politik – und findet darin deutliche Worte.

„Velbert geht den Bach runter“ – das sei in der Bevölkerung immer wieder zu hören, schreibt Kartheuser: „Scheinbar kann man sich nur noch aussuchen, welchen Bach wir nehmen: Den Hardenberger, den Deilbach, den Rinderbach oder ein anderes Rinnsal. Das Drama um den steckbrieflich gesuchten möglichen neuen Betreiber eines Ladens in der Stadtgalerie bildet da nur noch ein i-Tüpfelchen in einer endlosen Geschichte.“

Velberter IHK-Bericht zeige „wenigstens mal Perspektiven auf“

Der kreative IHK-Bericht über Velberts Chancen trotz der extrem lange „Einkaufsmeile“ mache in diesem Umfeld Hoffnung, so Kartheuser weiter, zeige dieser Bericht doch wenigstens mal Perspektiven.

Derzeit ist das riesige Gelände an der Ecke Friedrichstraße / Grünstraße bzw. Offerstraße, wo einst Karstadt und später Hertie waren, ist derzeit nicht zugänglich. Foto: Judith Michaelis / FUNKE Foto Services

Eine weitere Perspektive sieht Kartheuser in der Interimsnutzung der Hertie-Fläche, die sich wohl zurzeit schon in städtischem Eigentum – also dem Eigentum der Bürger – befinde. „Die möglichen Investoren haben mitgeteilt, so las man, wollen erstmal ihren Bestand verkaufen bevor sie neue Risiken eingehen“, hat der Makler die Entwicklung verfolgt.

„Ruckzuck“ vielleicht 50 innenstadtnahe Parkplätze in Velbert

„Dann kann und sollte man die Fläche bis dahin anders nutzen“, meint er: „Beispielsweise als Parkplatz für mögliche Käufer in unseren Geschäften, als Nutzer der Dienstleistungen, die hier – noch – angeboten werden.“ Mit ein paar Kipperladungen Schotter und einer Planierraupe könnten dort „ruckzuck vielleicht 50 innenstadtnahe Parkplätze“ geschaffen werden – „Parkplätze der Art, wie sie jahrzehntelang an der Stelle genutzt wurden, wo sich jetzt der ZOB befindet“.

Schotter könnte schnell wieder aufgenommen werden

Kartheuser: „Und sollte dann tatsächlich der gewünschte und geeignete Investor um die Ecke kommen, ist der Schotter schnell wieder aufgenommen und kann für andere Zwecke verwendet werden. Ein Vorschlag, der schnell umgesetzt werden kann, nicht viel kostet und schnell Nutzen bringt.“

Mit seinem offenen Brief will Kartheuser Politik und Bürger aber auch anregen, andere – möglicherweise bessere – Vorschläge zu machen.

