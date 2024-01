Vorfahrt missachtet - zwei Menschen bei Kollision verletzt

Velbert. Beim Abbiegen hat ein Velberter einen entgegenkommenden Pkw übersehen. Auf der Kreuzung kam es zu Kollision. Zwei Verletzte, hoher Sachschaden.

Ein 33-jähriger Velberter hat am Montagmorgen, (8. Januar) schweren Verkehrsunfall in Velbert verursacht. Er selbst wurde nur leicht verletzt, ein 27-jähriger Velberter schwer. Die Polizei ermittelt zum Tathergang.

Velberter wollte in die Kettwiger Straße abbiegen

Gegen 7 Uhr, so die Polizei, fuhr der 33-jährige Velberter mit seinem Opel Astra Sports Tourer auf der Werdener Straße in Richtung Werden und wollte links in die Kettwiger Straße abbiegen. In der Kreuzung kam es zu einem heftigen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Opel Corsa. Der 33-Jährige gab an, keinen Gegenverkehr wahrgenommen zu haben. Beide Autos wurden durch die Kollision erheblich beschädigt.

Schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Der Fahrer des entgegenkommenden Opel Corsas, ein 27 Jahre alter Mann aus Velbert, wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Fahrer des Opel Astra erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden von Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser gebracht, der schwerverletzte Velberter stationär aufgenommen.

Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt. Den verursachten Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 22.000 Euro.

