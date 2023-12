Von „Nie wieder“ bis „super versorgt“: Velberter über Helios

Velbert. Der WAZ-Bericht über eine Mutter, die über die Behandlung ihres Sohnes im Velberter Helios Klinikum klagte, hat ein großes Echo ausgelöst.

Viele unserer User und Leser auf Facebook haben die Kritik der Hattinger Mutter an der Behandlung im Velberter Helios Klinikum geteilt. Nach einem Unfall ihres Sohnes fühlte sie ihr Kind in der Notaufnahme der Klinik schlecht aufgenommen, schließlich sei dem Kind sogar die Behandlung verweigert worden. Es gibt aber auch andere Stimmen – diese Patienten fühlten sich im Klinikum gut aufgehoben.

„Niederschmetternde Erfahrung“ in der Velberter Klinik

„Auch wir machten dort eine niederschmetternde Erfahrung mit einer ,Kinderärztin’ als unser Sohn ein Jahr alt war. Danach nie wieder Helios Velbert, wenns ums Kind geht (und auch sonst nicht unbedingt)“, schreibt ein User. „Meine dringende Empfehlung für die Dame wäre gewesen, besser in die Forschung zu gehen, ohne direkten Kontakt zu kleinen Patientinnen und Patienten.“

„Bei unserem Zweijährigen“, so schreibt eine Mutter, „hat es der Chefarzt nicht mal geschafft, Blut abzunehmen. Und dann fragt der noch um 2 Uhr morgens, wie man denn so arbeiten soll. Weil mein Kind nach dem achten Versuch komplett durch war. Helios nie wieder!“

Nicht geschafft, dem Kind Blut anzunehmen

Und auch eine andere Mutter schildert ihre Erlebnisse auf Facebook. „Meine Tochter war mit knapp sechs Monaten dort wegen Magen-Darm, der Assistenzarzt war nicht in der Lage Blut abzunehmen. Meine Tochter weinte nur, weil das natürlich wehtut, wenn man ständig gepikst wird“. Auch sie selbst habe irgendwann angefangen zu weinen. Als der Arzt an den Kopf des Kindes gewollt habe, habe sie nach dem Chefarzt verlangt. Der sei dann sehr nett gewesen und habe es auf Anhieb geschafft, aus der Hand Blut zu entnehmen. Und weiter: „Der Assistenzarzt kam hinterher aufs Zimmer und meinte nur, ich soll nicht heulen, sie wollten ja nur helfen und müssten lernen. Aber nicht an meinem Kind.“

Mit Schlaganfall in Notaufnahme gewartet

Und eine Userin hat mit ihrem Vater schlechte Erfahrungen gemacht: „Damals hatte mein Vater sehr ersichtlich einen Schlaganfall, sagte das sogar den Schwestern in der Notaufnahme und es wurde von Minute zu Minute schlimmer. Die haben ihn sage und schreibe vier Stunden warten lassen.

„Mitarbeiter sehr freundlich“

Aber nicht alle User fühlen sich im Velberter Klinikum schlecht behandelt. Eine Mutter schreibt: „Wir waren dieses Jahr dreimal wegen Unfällen in der Notaufnahme mit unseren Kindern und wurden super versorgt. Die Mitarbeiter waren alles sehr freundlich und haben unseren Kindern die Angst genommen. Wir wurden jedes Mal gut versorgt und haben uns gut aufgehoben gefühlt.“

„Nur Positives erlebt“

Und eine weitere Userin: „Ich wurde auch letztens zweimal behandelt in Helios Klinikum. Ich muss sagen, hab nur Positives erlebt. Die jungen Ärzte haben sich um mich sehr gut gekümmert, allgemein war das ganze Personal sehr freundlich. Im Sommer musste ich auch mit meiner Tochter in die Notaufnahme, dort wurde sie sehr professionell untersucht und auch der Kinderarzt war supernett.“

Gute Erfahrungen hat auch der Mann einer Velberterin gemacht: „Mein Mann hatte eine Hüft-OP im Helios Velbert. Er war sehr zufrieden, Operation verlief gut, das Personal war sehr freundlich. Erstklassige Versorgung.

