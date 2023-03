Von Film bis Kabarett – das Kulturprogramm in Heiligenhaus

Begleitet vom Tenor Heiko Goebel treten die Bergischen Salonlöwen in der Aula am Kant-Gymnasium im Heiligenhaus auf.

Heiligenhaus. Musik der 1920er im Museum Abtsküche, Kabarett im Club und die Salonlöwen am IKG – so sieht das Kulturprogramm in Heiligenhaus aus.

Mit Klassik startet Heiligenhaus in die kommenden beiden Kulturwochen: Am Samstag, 11. März, tritt die Sopranistin Linda Hergarten gemeinsam mit dem Pianisten Jori Schulze-Reimpell im Museum Abtsküche an der Abtskücher Straße 37 auf. Die beiden führen ab 19.30 Uhr durch die Musik der 1920er und 1930er Jahre. Karten kosten im Vorverkauf 12 Euro, an der Abendkasse 16 Euro und sind unter anderem hier erhältlich: www.neanderticket.de.

Flohmarkt im Club

Weiter geht es am Sonntag, 12. März, beim Flohmarkt im Club an der Hülsbecker Straße (12-16 Uhr). Der Club ist dann auch am Donnerstag, 16. März, Schauplatz der „Trollgeschichten“. Das Kindertheater richtet sich an Kinder ab drei Jahren, Beginn ist um 16 Uhr.

In dem Stück geht es um Aki, der eine Kiste von seinem Urgroßvater geerbt hat. Der hatte ein Geschäft, in dem er Strümpfe und Socken verkaufte, die er zuvor in der ganzen Welt bestellt hatte. In der Kiste aus Norwegen findet Aki etwas Lebendiges – ein Zauberwesen. Anschließend gibt es frische Waffeln. Karten gibt es unter anderem auf www.neanderticket.de und kosten für Kinder 6 Euro im Vorverkauf und 8 Euro an der Abendkasse, für Erwachsene jeweils zwei Euro mehr.

Benefizkonzert in der Aula am IKG

Ebenfalls am 16. März spielen ab 19.30 Uhr das Studio-Orchester Duisburg und das Q-Ensemble in der Aula am Immanuel-Kant-Gymnasium (IKG) ein Benefizkonzert, ausgerichtet durch den Rotary Velbert und den Förderverein des Lions Clubs Velbert-Heiligenhaus. Tickets: www.neanderticket.de, 20 Euro (ermäßigt 10 Euro).

Auch die Bergischen Salonlöwen kommen in die Aula am IKG: Sie spielen am Sonntag, 19. März, um 16 Uhr „Tüchtige Geige (weibl.) gesucht“. Solist ist der Tenor Heiko Goebel. Das Programm der Damenkapellen in der Kaiserzeit setzte sich aus bunt gemischten Höhepunkten der jeweiligen Unterhaltungsmusik-Mode zusammen, und so halten es die Salonlöwen auch: Walzer, Märsche, Charakterstücke, Operettenlieder und Schlager wechseln sich im Programm ab. Karten kosten 19 Euro an der Abendkasse und 15 Euro im Vorverkauf (www.neanderticket.de).

Film über Argentinien und Kabarett

Anka Zink steht auch in diesem Jahr wieder auf der Bühne im Club Heiligenhaus – diesmal am 22. März. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Im Museum Abtsküche läuft am Dienstag, 21. Märt, der Film „Algo mío – Argentiniens geraubte Kinder“. Der Eintritt ist frei.

„Gerade nochmal gut gegangen“ heißt das aktuelle Programm der Kabarettistin Anka Zink, mit dem sie am Mittwoch, 22. März, in den Club an der Hülsbecker Straße kommt. Einlass ist um 19 Uhr, Karten kosten im Vorverkauf 18 Euro (www.neanderticket.de) und an der Abendkasse 22 Euro.

