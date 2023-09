Stadtentwicklung „Von Anfang an tot“: So sehen Velberter die Stadtgalerie

Velbert. Viele Velberter haben sich zu unserem Kommentar zur Stadtgalerie zu Wort gemeldet. Für viele war der Bau ein Fehler, andere rügen die Velberter.

Unser Kommentar zum Thema Stadtgalerie hat die Facebook-User zu einer Menge Kommentare veranlasst, die von Zustimmung bis totaler Ablehnung reichen.

So schreibt Claudia Ebeling: „Man musste die Stadtgalerie gar nicht tot reden, sie war leider von Anfang an tot. Die Menschen möchten gerne flanieren, einen Schaufensterbummel machen, frische Luft, Kaffee, draußen sitzen. Eine Galerie macht da einfach keinen Spaß. Eine gepflegte und schön gestaltete Fußgängerzone, die hätte Spaß gemacht.“

Velbert hätte das Beispiel anderer Städte sehen sollen

Das sieht Ute Kranz ähnlich: „Am Beispiel zahlreicher Städte konnte man bereits im Vorfeld erleben, was so ein Einkaufszentrum mit den Innenstädten macht: Verödung und Abwanderung. Und nun – oh Wunder – passiert genau das. Sowohl in der Innenstadt als auch in der Galerie selbst. Und natürlich fühlen sich nun die Menschen, die immer genau dieses Szenario vor Augen hatten, bestätigt. Zugegeben: Das wird nicht immer freundlich vorgetragen. Aber das jetzt als bloße Häme abzuwerten, finde ich ein starkes Stück. Investoren sind abgesprungen, weil von vornherein klar war, dass es sich nicht rentiert, und in vielen Städten passiert das Gleiche wie in Velbert.

„Der Standort ist Mist“

Den Standort kritisiert Christian Rademacher: „Der Standort ist Mist und es herrscht auch keine Geschäftevielfalt. Und allgemein muss man auch so realistisch und ehrlich sein, dass in jedem Bereich das Internet gewinnt was Vielfalt, Preise und Einfachheit angeht!“. Den Standort findet auch Mike Bolz nicht gut: „Wenn man die Galerie woanders gebaut hätte, dann wäre es anders gelaufen. Man hat doch gesehen, was mit den Geschäften passiert ist, die damals alle am Forum bzw Europaplatz waren. Die haben sich da alle nicht lang gehalten. Das war früher schon ne Ecke, wo sich meist niemand hin verirrt hat. Außer wenn Kirmes war.“ Mehr Erfolg an einem anderen Standort vermutet auch Andreas Fischer: „Ein Center am Karstadt wäre optimal gewesen.

Mangelndes Angebot

Das mangelnde Angebot beklagt der User Freez Tobi: „Die wird auch immer weniger beliebt sein, da von Anfang an kein Laden für Jugendliche drin war, wie wäre es denn mal mir einem New Yorker, Snipes, Primark, Zara? Dann wäre die Galerie garantiert beliebter als jetzt“.

Über die Velberter

Sanfte Kritik an den Velbertern übt Userin Anja Koe: „Der ,gemeine’ Velberter neigt schon immer dazu seine Stadt schlecht zu reden! Das war vor 20 Jahren schon so, als ich aus BaWü hier hingezogen bin. Wie? Aus der Nähe von Heidelberg ziehst du freiwillig hier hin? War nur einer der Sprüche. Damals war in Velbert alles, was man brauchte und kein Leerstand. Die Stadtgalerie ist mit Sicherheit eine Nummer zu groß für Velbert, gerade weil auch die umliegenden Großstädte zum Shoppen einladen. Das ist auch genau das Thema, der Velberter fährt gerne auswärts shoppen und wundert sich dann, das in Velbert die Läden schließen“. Ähnliche Erfahrungen hat auch Lisa Marie gemacht: „Ich bin auch aus der Heidelberger Gegend nach Velbert gezogen und höre diesen Spruch auch immer noch sehr oft.“

