Virtueller Rundgang durch die Gesamtschule Neviges

Neviges. Die Gesamtschule Neviges lädt am 5. Dezember zu einem virtuellen Tag der Offenen Tür ein. Wer Fragen hat, kann diese auch am Telefon stellen.

Zu einem virtueller Tag der offenen Tür lädt die Gesamtschule Neviges, An der Maikammer, ab Samstag, 5. Dezember, ein. Ein Rundgang vor Ort ist ja leider in Corona-Zeiten nicht möglich, stattdessen präsentiert sich die Schule in Tönisheide ab dem 5. Dezember mit vielen Informationen digital auf der Homepage: www.ge-neviges.de. Bereits im letzten Jahr, so der kommissarische Schulleiter Jens Bullmann, hätten die Schülerinnen und Schüler die Besucher als Guides begeistert durch die neu gegründete Schule geführt, dieses Erlebnis wolle man auch jetzt den interessierten Eltern und Viertklässlern nicht vorenthalten. Unter anderem hat die Klasse 6c ein Video gedreht, wie sie ihre Schule sieht.

Informationen speziell zur Anmeldung

Die Gesamtschule Neviges, An der Maikammer, lädt am 5. Dezember zu einem virtuellen Tag der Offenen Tür ein. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Außerdem stellt die Klasse 6b das Konzept der Lernbüros vor, in dem individuelles Lernen möglich ist, die 5. Klasse informiert über Forder- und Förderkurse vor. Denn eines der Prinzipien der Gesamtschule lautet, dass Schüler für Schüler da sind und bei allen Maßnahmen stets eingebunden werden. Falls Eltern oder interessierte Kinder danach noch Fragen oder ein Anliegen haben: Am Samstag, 5. Dezember, steht das Kollegium der Gesamtschule von 10 bis 13 Uhr unter 02053/4969-0 zur Verfügung. Da auch der Informationsabend zur Anmeldung ausfallen musste, können sich Interessierten ab diesem Tag auch ein Informationsfilm mit dem Schwerpunkt „Anmeldungen im Februar“ anschauen, ebenfalls zu sehen auf www.ge-neviges.de.