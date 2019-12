Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Viele müssen an den Feiertagen arbeiten

Feuerwehr und Polizei sind natürlich nicht die einzigen, die an den Feiertagen arbeiten müssen. Auch Ärzte, Krankenhauspersonal, Landwirte, Gastronomen oder Journalisten sind an Weihnachten meist beschäftigt.

Eine Berufsgruppe, an die die meisten in dieser Hinsicht mit Sicherheit gar nicht denken würden, sind Pastoren und Pfarrer. Für sie aber ist die Weihnachtszeit oft besonders anstrengend, halten sie doch meistens mehrere Messen pro Tag.