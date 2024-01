„Viel zu lange geschwiegen“: Superintendent zur Gewaltstudie

Dunkle Wolken ziehen über das Kreuz auf einer evangelischen Kirche in. Der Forschungsverbund „ForuM · Forschung zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und anderen Missbrauchsformen in der evangelischen Kirche und Diakonie in Deutschland“ veröffentlicht Ergebnisse der wissenschaftlichen Studien zu sexualisierter Gewalt und Missbrauch der evangelischen Kirche.

Velbert. Forscher haben eine erste übergreifende Studie zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche und der Diakonie erstellt.

Die ForuM-Studie zu sexualisierter Gewalt in der Evangelischen Kirche in Deutschland ist jetzt veröffentlicht worden. Diese Studie wurde von einem unabhängigen Forschungsteam erstellt. Ziel der Studie ist es, Strukturen und Bedingungen in Evangelischer Kirche und Diakonie offenzulegen, die sexualisierte Gewalt begünstigen. Dies stellt eine Basis für notwendige Schritte einer weiteren Aufarbeitung dar. In der Studie wurde aber auch das Ausmaß sexualisierter Gewalt deutlich.

„Das Unrecht schreit uns entgegen“

Der Superintendent des Kirchenkreises Niederberg, Wolfhard Günther: „Menschen haben sexualisierte Gewalt an den Orten erlebt, an denen sie ihren Glauben leben, gute Gemeinschaft erfahren und die Liebe Gottes spüren wollten. Das geschah in unserer Kirche, auch in unserem Kirchenkreis. Und wir haben viel zu lange dazu geschwiegen. Heute schreit uns dieses Unrecht entgegen. Unser Mitgefühl, aber auch unser Handeln muss und wird bei den Betroffenen sein. Wir sichern ihnen maximal-mögliche Aufklärung dessen, was ihnen angetan wurde, zu. Wir ermutigen alle Menschen, die in unseren Gemeinden und Einrichtungen Leid ausgesetzt waren, es öffentlich zu machen.“

Die Studie zur sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche ist ein dickes Buch geworden. Foto: Sarah Knorr / dpa

An die zentrale Meldestelle wenden

Der Kirchenkreis Niederberg, die Gemeinden und das Diakonische Werk wollen weiterhin alle betroffenen Menschen ermutigen, sich an die Beratungsstellen im Kirchenkreis und der Landeskirche sowie auch an die ‚Zentrale Meldestelle der Ev. Kirche im Rheinland‘ zu wenden. Damit werde dazu beigetragen, alle Fälle aufzuklären und zu ahnden.

Eine Daueraufgabe

Für den Kirchenkreis Niederberg, die Gemeinden und das Diakonische Werk stellt die Studie nach eigenen Worten somit einen Meilenstein im Rahmen einer Daueraufgabe dar. Einerseits erfolgten bereits zahlreiche Präventionsmaßnahmen, wie z.B. die Schulung von Mitarbeitenden. Andererseits müssten nun Maßnahmen ergriffen werden, alle Vorfälle lückenlos aufzuklären, sowie weitere Vorfälle zu verhindern. Vor diesem Hintergrund werde, so der Kirchenkreis, die Arbeit der noch zu bildenden regionalen Aufarbeitungskommission vollständig unterstützt.

Superintendent Wolfhard Günther: „Wir arbeiten daran, dass diese Dinge in der Zukunft nicht mehr geschehen. Die Aufarbeitung der Vergangenheit und die Prävention sind bleibende Aufgaben auf allen Ebenen unserer Kirche.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert