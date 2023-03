Vesperkirche in Velbert: Mehr als ein gemeinsames Abendessen

2022 fand die Vesperkirche in der Markuskirche in Velbert statt. Dieses Jahr können Pfarrer Uwe Flaig und Superintendent Jürgen Buchholz mit den hoffentlich zahlreichen Besuchern in Langenberg ihr Abendessen einnehmen.

Velbert. Die Vesperkirche Niederberg findet in diesem Jahr in Velbert-Langenberg statt. Neben dem Abendessen gibt es an acht Abenden wechselndes Programm.

Die Vesperkirche in der Eventkirche Langenberg steht in den Startlöchern. Ab dem kommenden Sonntag, 19. März, gibt es dort acht Abende lang die Möglichkeit, jeweils zwischen 17 und 20 Uhr zu einem Abendessen zusammenzukommen, das von Koch Kai-Uwe Stachelhaus zubereitet wird und für die Besucher kostenlos ist.

Die im vergangenen Jahr erprobte Änderung des Konzeptes, die Vesperkirche am späten Nachmittag und Abend stattfinden zu lassen, ist also aufgegangen und wird auch 2023 beibehalten.

Vesperkirche bietet „Vielfalt unter dem Kirchendach“ – diesmal in Velbert-Langenberg

„Vielfalt unter dem Kirchendach“ ist das Motto der Vesperkirche, die Menschen jeden Alters und jeder Herkunft völlig unabhängig vom Glauben zusammenbringen möchte. „Im vergangenen Jahr in der Markuskirche haben Senioren zu uns gefunden, Familien mit Kindern haben mitgegessen, Arbeiter sind nach Feierabend vorbeigekommen“, erzählt Superintendent Jürgen Buchholz und erhofft sich für die kommende Woche wieder zahlreiche neugierige Besucher, diesmal in der Eventkirche in Langenberg an der Donnerstraße 15. „Wir freuen uns auf viel Austausch und ein gutes Miteinander“, sagt Buchholz.

Die Vesperkirche Niederberg besteht aus mehr als einem gemeinsamen Abendessen

Das Diakonische Werk Niederberg und die evangelische Kirchengemeinde Niederberg bieten im März wieder die Vesperkirche an – diesmal in der Eventkirche Velbert-Langenberg. Hinter den Kulissen am Werk (v.l.n.r.) Pfarrer Jens Blaschta, Pfarrer Volker Basse, Kai-Uwe Stachelhaus vom Landgasthaus Stolberg, Superintendent Jürgen Buchholz, Pfarrer Jan Veldman und Verena Sarnoch. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Neben der Vesper erwartet die Gäste auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm: Am Montag, 20. März, schneidet Friseur Piero Vecchio ab 17 Uhr gratis Haare (Interessierte sollen bitte mit gewaschenen Haaren kommen), am Dienstag, 21. März, erzählt Helga Meyer ein Langenberger Märchen. Bingo gespielt wird am Mittwoch, ab 20 Uhr rollen im Anschluss an die Essenszeit die Kugeln. Donnerstag lädt Silvia Heidrich um 17.15 Uhr zu einer Stunde Yoga ein, an der alle Interessierten teilnehmen können.

Für alle begeisterten Sängerinnen und Sänger gibt es am Samstag, 25. März, einen Mitsingabend: Ebenfalls ab 20 Uhr können gemeinsam Lieder von Udo Jürgens über Mark Forster bis zu ABBA gesungen werden, der Heiligenhauser Musiker Lutz Strenger spielt dazu live Klavier.

Es werden noch Helfer für einige Tage gesucht

Insbesondere für Freitag, 24. März, und Sonntag, 26. März, werden noch Freiwillige gesucht, die beim Servieren, Abräumen und Spülen helfen. Da die gesamte Vesperkirche durch Spenden finanziert wird, sind auch die weiterhin willkommen – egal ob als finanzielle Unterstützung oder durch einen selbst gebackenen Kuchen.

Das gesamte Programm und die Möglichkeit, sich noch zur Mithilfe zu melden, gibt es auf www.vesperkirche-niederberg.de.

