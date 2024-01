Vesperkirche: Hier gibt‘s leckeres Essen und viele Gespräche

Velbert. Die Vesperkirche öffnet wieder ihre Pforten in Velbert. Und wieder wird eine neue Kirche Gastgeber sein. Der Koch aber bleibt derselbe.

Nicht mehr lange, dann können alle Fans und Freunde der Vesperkirche Niederberg - und die, die es noch werden wollen - wieder acht Tage lang gemeinsam zu Abend essen, sich unterhalten und neue Menschen kennenlernen. Vom 3. bis zum 10. März heißt es wieder, diesmal in der evangelischen Kirche auf Tönisheide, „Vielfalt unterm Kirchendach“.

60 Sitzplätze in der Velberter Kirche

Und das ist auch so gemeint: Willkommen sind alle, Alte wie Junge, Leute mit und ohne Geld, egal welcher Religion - zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr gibt es ein kostenloses Drei-Gänge-Menü für jeden, der Lust darauf hat.

Groß ist die Kirche auf Tönisheide nicht, rund 60 Sitzplätze wird es trotzdem geben - fast genau so viele wie in der Markuskirche vor zwei Jahren, ein paar weniger als in der Langenberger Eventkirche im vergangenen Jahr.

Kirchenbänke werden ausgebaut

„Um Platz zu schaffen, lassen wir die Kirchenbänke von einer Spedition für die Zeit der Vesperkirche ins Gemeindehaus bringen“, berichtet Baukirchmeister Hans-Georg Berenwinkel, der gemeinsam mit Bernd-Jürgen Schönfeld die Organisation von Technik und Logistik innehat. Auf dem Rückweg werden im Tausch Tische und Stühle mitgenommen, damit jeder in der Kirche seinen Sitzplatz findet. Auch der ehemalige Superintendent Jürgen Buchholz bringt sich - nun ehrenamtlich - in die Planung mit ein und hat für die Vesperkirchenwoche schon einen Aufgabenbereich ins Auge gefasst: „Ich möchte spülen“.

Die Vesperkirche fand im vergangenen Jahr in der Langenberger Eventkirche statt. Foto: Foto: Judith Michaelis / Funke Foto Services / FUNKE Foto Services

Neue Impulse für die Gemeinde

Pfarrer Dieter Jeschke unterstützt seit Anfang des Jahres den Pfarrer auf Tönisheide, Wolfhard Günther, der als neuer Superintendent viele zusätzliche Aufgaben übernommen hat. Jeschke berichtet: „Das Presbyterium hat lange beraten und dann beschlossen, dass die Vesperkirche in der schönen alten Kirche stattfinden kann. So eine große Veranstaltung bringt auch immer neue Impulse in eine Gemeinde, ich bin gespannt, was sich hier ergibt“. Eine Kochgruppe, so Jeschke, fände er auf jeden Fall super.

Das Kochen während der Vesperkirche übernimmt traditionell Koch Kai-Uwe Stachelhaus, der auch in diesem Jahr die Gäste wieder mit je „einer kleinen Vorspeise, einem Hauptgericht und einem Dessert“ verwöhnen will. Veganer und Vegetarier können genauso mitessen wie diejenigen, die sich halal ernähren. Rund 150 Gäste werden pro Tag erwartet, fast 100 Helferinnen und Helfer zwischen elf und 80 Jahren packen die Woche über mit an.

Breitgefächertes Rahmenprogramm

Ein Rahmenprogramm gibt es natürlich auch wieder. Jeweils einen Tag in der Woche informieren die Tafel Niederberg, die Evangelische Erwachsenenbildung, die Schwerbehinderten- und die Energieberatung über ihr Angebot, zwei Tage ist die Foodsharing-Initiative vor Ort.

Ebenfalls während der Essenszeit gibt es an manchen Tagen die Möglichkeit, eine Klangschalenmassage auszuprobieren oder bei einem Sportangebot mitzumachen - diese Angebote finden im Gemeindehaus gegenüber statt. Abends spielt am Montag der Posaunenchor, dienstags singt der Singkreis. Mittwoch ist großer Bingo-Abend, am Samstag lädt Lutz Strenger zu einem Mitsing-Abend mit Liedern von ABBA bis Udo Jürgens ein.

Kai-Uwe Stachelhaus vom Landhaus Stolberg wird wieder für die Gäste der Vesperkirche kochen. Foto: Michaelis, Judith (jumi) / FUNKE Foto Services

Tolles Miteinander erwartet

„Wir freuen uns sehr über jeden, der vorbeikommt, über jedes spannende Gespräch, jede Begegnung und auf ein tolles Miteinander“, sagt Mit-Organisatorin Verena Sarnoch, bei der sich auch gerne noch Menschen melden können, die die Vesperkirche mit einer Spende, einem Kuchen oder einem eigenen Angebot unterstützen möchten. Erreichbar ist sie per Mail an verena.sarnoch@ekir.de oder telefonisch unter 0177-1448950.

Premiere war in der Christuskirche

Zum ersten Mal fand die Vesperkirche Niederberg übrigens 2019 statt, da zunächst für zwei Wochen in der Christuskirche und im Anschluss noch einmal zwei Wochen in der Stadtkirche Wülfrath. 2020 wurde in der Apostelkirche der Kirchraum zum Gastraum, 2021 machte Corona der Vesperkirche einen Strich durch die Rechnung. Auch im Frühjahr 2022 war noch keine Veranstaltung dieser Größe durchführbar, dafür wanderte die Vesperkirche dann ausnahmsweise in den Sommer und wurde im August 2022 in der Markuskirche bei richtig schönem Wetter und zum ersten Mal am Abend statt mittags zu einem vollen Erfolg.

Premiere hatte die Vesperkirche im Januar 2019 in der Christuskirche Velbert. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Kirchensteuern werden für das Projekt übrigens nicht verwendet - an allen Abenden wird aber für die, die es füttern wollen, ein Sparschwein aufgestellt und auch Spenden sind herzlich willkommen.

