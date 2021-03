Verwaltung Velbert: Kontaktaufnahme eingeschränkt möglich

Die Geburt eines Babys melden, eine Bauanfrage stellen, Infos zur Steuererklärung einholen: Auch in Velbert gelten derzeit besondere Regeln.

In Velbert sind aufgrund der weiterhin hohen Infektionszahlen einzelne städtische Einrichtungen bis vorerst 28. März eingeschränkt geöffnet. Das Rathaus kann nach wie vor bei zwingend erforderlichen Angelegenheiten und nach vorheriger Terminvereinbarung mit der zuständigen Abteilung betreten werden. Bürger, die bereits einen Termin vereinbart haben, werden gebeten, zu prüfen, ob der Termin auf einen Zeitpunkt nach dem 28. März verlegt werden kann.

Bereits vereinbarte Termine in den Service-Büros Velbert-Mitte und den beiden Nebenstellen in Velbert-Neviges und -Langenberg werden aufrechterhalten. Für telefonische Fragen steht das Service-Büro unter 02051/26-2391 zur Verfügung. Terminvereinbarungen für den Zeitraum ab 28. März sollten nach Möglichkeit über das Online-Portal auf www.velbert.de erfolgen.

Trauzeremonie ohne Familie und Freunde

Informationen rund um den Bereich Geburten erfolgen derzeit nur telefonisch oder per E-Mail. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Auch beim Standesamt ist ein Besuch nur nach vorheriger telefonischer Beratung und Terminabsprache unter 02051/26-2509 möglich. Bereits vereinbarte Trautermine bis 28. März werden aufrechterhalten. An der Trauzeremonie teilnehmen dürfen derzeit nur das Paar und der Standesbeamte. Telefonische Auskünfte rund um den Geburtenbereich gibt es unter 02051/26-2504 oder -2307, alternativ kann eine E-Mail an petra.rose@velbert.de oder gaby.dudat@velbert.de geschickt werden.

Urkunden müssen über das Online-Portal angefordert werden

Wer eine Urkunde benötigt, kann diese derzeit über das Onlineportal (www.velbert.de) anfordern. Anfragen zu beabsichtigten Bauvorhaben oder zu bereits vorliegenden Anträgen können unter Angabe des Aktenzeichens und der Adresse des Vorhabengrundstücks an Bauberatung@velbert.de. gesendet werden. Bei dringenden Angelegenheiten gibt es zudem die Möglichkeit, telefonisch Auskunft unter 02051/26-2670 zu erhalten. Anfragen zu steuerlichen Angelegenheiten können an das Steueramt unter 02051/26-2397 gerichtet werden. Fragen zu Vollstreckungsmaßnahmen werden unter 02051/26-2520. beantwortet. Der kommunale Ordnungsdienst ist erreichbar unter Telefon 02051/26-2500. Zu den Angelegenheiten der Gewerbemeldestelle wird auf das Online-Portal (www.velbert.de) hingewiesen. Bei Fällen im Zusammenhang mit Kindeswohlgefährdungen ist der Jugendhilfedienst unter 02051/26-2941 zuständig.

Kinder- und Jugendzentren weiterhin geschlossen

Die Stadtteilbibliothek in Langenberg ist - genauso wie die beiden anderen Büchereien in Velbert-Mitte und Neviges - ab Donnerstag, 11. März, wieder geöffnet. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Die Zentralbibliothek in Velbert-Mitte und die Bibliotheken in Velbert-Neviges und -Langenberg sind ab Donnerstag, 11. März, wieder für Personen mit einem Bibliotheksausweis geöffnet, Neuanmeldungen sind möglich. An der Musik- und Kunstschule wird ab Montag, 15. März, der musikalische Präsenzunterricht mit maximal fünf Schülern unter Beachtung der Maßnahmen der Coronaschutzverordnung wieder aufgenommen. Die Kinder- und Jugendzentren bleiben weiterhin geschlossen.