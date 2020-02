Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verstärkung immer gern gesehen

Bis die neue Feuerwache fertig ist, steht der Einsatzwagen sicher und vor Frost geschützt in einer Halle an der Neustraße. Für den Bau wurde die alte Feuerwache an der Hochstraße abgerissen, da sie nicht mehr den Anforderungen entsprach.

Die 32 Kameraden der Feuerwehr Tönisheide können noch Verstärkung gebrauchen. Auch Frauen können sich gern melden. Bei Interesse eine Mail schicken an: info@feuewehr-velbert.de.