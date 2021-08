Handwerk und Handelskammer haben noch freie Ausbildungsplätze, die sie bei einer Aktion in Velbert an die Frau und an den Mann bringen wollen.

Ausbildung Vermittlung in Velbert: Last Minute zum Ausbildungsplatz

Velbert. Auf der Suche nach der passenden Ausbildung? Am 11. August vermitteln IHK, Handwerkskammer und die Agentur für Arbeit freie Plätze in Velbert.

Für Berufseinsteiger stellt die Corona-Pandemie eine besondere Herausforderung dar, die Jobsuche wird erschwert. Gleichzeitig sind viele Ausbildungsplätze in Velbert und in der Region noch nicht besetzt. Allein in den Berufen der Industrie- und Handelskammer sind über 600 Stellen frei.

Daher vermitteln die IHK Düsseldorf, die Handwerkskammer und die Agentur für Arbeit am Mittwoch, 11. August, in der Velberter Fußgängerzone freie Ausbildungsplätze. „Unser Last-Minute-Angebot richtet sich an Jugendliche, die für 2021 noch keinen Ausbildungsplatz haben. Diese sollten unbedingt bei uns vorbeischauen, denn der Besuch lohnt sich. Also: Vorbeikommen, beraten lassen und im besten Fall mit einem konkreten Ausbildungsplatzangebot in der Tasche wieder nach Hause gehen“, so Jens Penschner von der IHK Düsseldorf.

Wer Interesse hat, kann ohne Anmeldung von 11 bis 14 Uhr an der Friedrichstraße 171 vorbeikommen. Bei schlechtem Wetter findet die Beratung in der Velberter Stadtgalerie statt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert