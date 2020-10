Verkauf im Gebrauchtwarenhaus Neviges läuft im Umzug weiter

Neviges. Kistenpacken im S.O.S-Gebrauchtwarenhaus. Trotz Umzugsstress läuft der Verkauf weiter. Allerdings können nur bestimmte Spenden angenommen werden.

Mit Schwung landet die nächste Kiste auf dem Stapel. Carola Rother, Ehrenamtliche beim S.O.S-Team atmet einmal tief durch, nimmt dann voller Schwung im Gebrauchtwarenhaus den nächsten Karton in Angriff. Beim Sozial Orientierten Service läuft der Umzug zum neuen Standort in Velbert-Mitte auf vollen Touren. Am 2. November wollen Michael Adler und Ehefrau Juana, die das Gebrauchtwarenhaus mit viel Herzblut leiten, dann ihre Kunden an der Schwanenstraße in den Räumen eines ehemaligen Getränkehandels begrüßen. Bei allem Stress, den so ein Umzug mit sich bringt, laufen die Geschäfte in Neviges aber noch den gesamten Oktober weiter – wenn auch mit kleinen Einschränkungen.

Keine Annahme von Kleiderspenden

Der beliebte Standort Bernsaustraße ist bald Geschichte: Das S.O.S.-Team zieht um in die Schwanenstraße in Velbert-Mitte. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Nach wie vor kann man noch mit Mund-Nasenschutz auf Einkaufstour gehen. Ob Kinderkleidung, Schreibwaren, Spielzeug, Bücher und Deko – hier gibt’s fast nichts, was es nicht gibt. Und trotz Umzugsstress landet nichts ungeprüft im Regal. Was das Team jedoch im Moment nicht leisten kann: Wie gewohnt Spenden anzunehmen. Der 1. Vorsitzende Gunnar Rother bittet um Verständnis, dass in der Umzugssituation ausnahmslos nur Bücher, CD’s und Elektrogeräte abgegeben werden können. Alle weiteren Spenden wie Kleider, Haushaltswaren, Fahrräder, Kinderwagen, Spielzeug, Weihnachtsdeko und so weiter bitte im November zum neuen Standort bringen.

Großes und preiswertes Sortiment

Der Umzug nach Velbert-Mitte an die Schwanenstraße 48 stimmt viele Nevigeser traurig. Seit zehn Jahren präsentiert das Team ein riesiges Sortiment an gut erhaltener Second-Hand-Ware. So hätten hier schon häufiger Studenten für kleines Geld ihren kompletten Haushalt erstanden, wie Michael Adler bei anderer Gelegenheit erzählte. Und von der Ersatzbirne für die Küchenlampe über die Stricknadel bis zum Tütchen mit Gummibändern gibt’s hier fast alles, was gerade im Alltag fehlt.

Kein freiwilliger Umzug

Das S.O.S-Team verlässt Neviges nicht freiwillig, es wäre lieben gern noch weitere Jahre am vertrauten Standort Bernsaustraße geblieben, den die Nevigeser auch durch die zentrale Lage schätzen. Doch das 800 Quadratmeter große und 50 Jahre alte Gebäude entsprach nicht mehr den Anforderungen des Brandschutzes, wie das Bauordnungsamt bei einem Rundgang im August festgestellt hatte. Und ein geeignetes Gebäude habe man in Neviges und Tönisheide trotz emsigen Suchens einfach nicht gefunden, so Michael Adler. Zurzeit laufen die Renovierungsarbeiten an der Schwanenstraße 48 a auf Hochtouren, hier gibt es auf 1000 Quadratmetern noch mehr Platz für all die tollen Sachen

Das „S.O.S.-Team e.V.“ ist ein Träger, der im Auftrag des Jobcenters Mettmann tätig ist und sich auf sozial orientierte Arbeiten spezialisiert hat. Ziel ist es, die Teilnehmer durch diverse Aufgaben wie zum Beispiel das Reparieren von Fahrrädern fit zu machen für den ersten Arbeitsmarkt.