Verein Schlüsselregion vereinfacht Ausbildungsplatzsuche

Viele Schulabgänger haben im Bereich Bewerbung Berührungsängste Der Verein Schlüsselregion bietet Abhilfe mit der „Express-Bewerbung“.

Eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich oder doch lieber ein Duales Studium? Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Industriemechaniker und einem Werkzeugmechaniker? Welches Unternehmen bietet welche Ausbildungsberufe an? Wo kann ich zeitgleich studieren und praktisch ausgebildet werden? Welche Angebote gibt es in meiner Umgebung? Viele junge Menschen haben zwar ungefähr eine Idee, in welche Richtung sie beruflich gehen wollen und doch ist es oft schwierig, bei all den Möglichkeiten das Optimale zu finden.

Express-Bewerbung auf Online-Seite

Der regionale Firmenverbund Schlüsselregion e. V. will junge Menschen dabei unterstützen und hat das Portal „Express-Bewerbung“ gestartet. Auf der Webseite www.ausbildung-schluesselregion.de können Schulabgänger nun ganz unkompliziert einige wenige Daten eingeben (etwa das Alter, den Schulabschluss und Interessengebiete). Über den Verein wird jede Express-Bewerbung an Unternehmen oder Hochschulen aus der Region weitergeleitet, die dazu ein passendes Ausbildungsangebot haben. Die Firmen nehmen anschließend den Kontakt zu den Jugendlichen auf, die in ihr Bewerberprofil passen. So kommt die Express-Bewerbung ganz ohne detaillierte Lebensläufe und aufwendige Anschreiben aus.

Erste Kontakte zu Unternehmen

Schlüsselregion-Geschäftsführer Dr.Thorsten Enge und seine Mitstreiter engagieren sich immer wieder im Bereich Nachwuchsförderung im Handwerk. . Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

„Häufig ist es doch so, dass man sich als Jugendlicher unter vielen Berufen erstmal nichts Konkretes vorstellen kann und oft die Firmen gar nicht kennt. Das macht es echt schwierig, eine klassische Bewerbung zu schreiben“, erklärt Schlüsselregion-Geschäftsführer Dr. Thorsten Enge, zur Begründung der Initiative. „Das wollen wir mit der Express-Bewerbung vereinfachen. Eine ganz konkrete Vorstellung kann sich auch entwickeln, wenn man mit den Firmen erst mal in Kontakt ist.“ Die Express-Bewerbung sei gerade für Jugendliche, die noch unschlüssig sind, eine super Möglichkeit, um erste Kontakte zu knüpfen. Und vielleicht auch für die, die Schwierigkeiten mit den klassischen Bewerbungsschreiben haben.

Unverbindlicher Austausch

„Ganz unverbindlich kann ein Austausch über die verschiedenen Möglichkeiten zum Einstieg in die Berufswelt erfolgen“, meint auch Britta Kniprath, Ausbildungsleiterin beim Velberter Unternehmen R+M de Wit, das demnächst nach Heiligenhaus umziehen wird „so wird die Hemmschwelle genommen, den ersten Schritt zu machen. Dies übernehmen wir und freuen uns auf viele interessierte junge Menschen.“